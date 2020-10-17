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تكنولوجيا

أخيرا.. آبل تفتح باب الحجز المسبق لأجهزة آيباد iPad Air 4

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
أخيرا.. آبل تفتح
أخيرا.. آبل تفتح باب المسبق لأجهزة آيباد iPad Air 4
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ندى على
قامت شركة آبل بفتح باب الحجز المسبق لأجهزة آيباد  iPad Air 4 ، والتى أعلنت عنها الشركة رسميا فى مؤتمر Time Flies الذى تم عقده فى شهر سبتمبر الماضى، حيث كانت كشفت تقارير سابقة أن الأجهزة قد تم عرضها فى متاجر آبل الرئيسية، وأنها فى انتظار الموعد الرسمى لفتح باب الحجز.  

وبحسب مجلة Macworld فإن آبل بدأت فى قبول طلبات الحجز المسبق لأجهزة آيباد iPad Air 4 ، مع تسليمها للمشترين يوم الجمعة القادم، وذلك بسعر 600 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل 9421  ألف جنيه، وذلك بزيادة 100 دولار عن أجهزة آيباد للعام الماضى. 


ويأتى جهاز iPad Air 4 بشاشة كبيرة قياس 10.9 بوصة من نوع Liquid Retina display، وسيحتوى على معالج آبل الجديد A14، وهو نفسه الذى سيتم تزويده بهاتف آيفون 12، كما سيعمل بنظام تشغيل iOS 14 . 

ويحتوى جهاز iPad Air 4 على كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع شاحن سريع بقوة 20 واط، كما سيدعم منفذ الشحن من type-C، و بألوان هي السيلفر، الرمادي، الأخضر الفاتح، الوردي، الأزرق السماوي. 

وكانت آبل قد تعمدت إيقاف موقعها الإلكترونى قبل ساعات قليلة من إطلاق هاتف  iPhone 12، والذى تم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف آيفون 12 التى تم إطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، بسبب الضغط عليه ، من قبل عملاء آبل لحجز الهاتف 13 أكتوبر، والذى حددته آبل اليوم الساعة الخامسة صباحا ، بتوقيت المحيط الهادى، والواحدة صباحا بتوقيت المملكة المتحدة والثانية صباحا بتوقيت القاهرة. 

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