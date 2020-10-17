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رياضة

هاشتاج ساسي هترجع اقوي يتصدر الترند.. ومغردون: سنكون بجانبك

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:35 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع تويتر هاشتاج ساسي هترجع اقوي، وجاء ذلك تضاما لة بعد تداول اخبار حول إصابتة بكرونا.

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وتفاعل عدد من رواد تويتر وجاءت التعليقات كالاتي:

لن تكون وحيدًا أبدًا ساسي،  سنكون دائما بجانبك

الشفاء العاجل بطلنا، لا تقلق نحن خلفك نحن جيش الزمالك.

نتمنى الشفاء العاجل لفناننا ، ان شاء اللة تعود أقوى .. كلنا نثق بك

كل الدعم ، سوف تمر عليه كما هو الحال دائمًا إن شاء اللة

أنت قوي وستظل دائمًا قويًا ، نحن بجانبك حتى النهاية ساسي ،  نحبك قلب أبيض قوس وسهم

تمنياتنا بالشفاء العاجل ، نحن نثق بك ، دعهم يعرفون كم أنت عضلات ذات رأسين قوية ، لن تمشي وحدك كلنا خلفك

و كانت قد كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشان إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفيروس كورونا.

أنت قوي وستظل دائمًا قويًا. نحن معك في المقدمة

وقالت إشراف قنفود، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، على قناة "النهار: "مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية".

وأوضحت: "مسحة فرجاني ساسي في المغرب إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس".


وفي سياق متصل، صرَّح إسماعيل يوسف، رئيس بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في المغرب، مساء اليوم، بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة المغربية لحضور طاقم طبي متكامل إلى فندق الفور سيزون لإجراء فحوصات للاعب الفريق فرجاني ساسي بدلا من ذهاب اللاعب إلى المستشفى  حسب البروتوكول الخاص بالوزارة، وهو ما استجاب له مسئولو الوزارة، وتم تقديم كل الشكر والتقدير لهم.

وشدد يوسف على أن إدارة بعثة الزمالك هي من طلبت أن يقيم "ساسي" داخل الفندق في حجرة منفصلة بدلا من التواجد بالمستشفى.  

وطمأن تيجانا جماهير الزمالك بأن اللاعب بخير ومعنوياته جيدة..  متمنيا له الشفاء وجميع أفراد البعثة السلامة.

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