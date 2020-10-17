التعليم العالي: لجان بكل حرم جامعي لرصد أي مخالفات بالإجراءات الاحترازية.. صور

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي ، على خلفية الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، إن الاجتماع تناول اللمسات الأخيرة للخطة التي من المقترح تنفيذها مع بدء العام الدراسي الجديد.





وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري" ، المذاع على الفضائية المصرية ، أن الخطة تضم منهج تعليم سليم يعتمد على المنصات الإلكترونية ، واضعا في الاعتبار الكليات العملية.





وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن الجامعة وضعت خطة وقائية كاملة خاصة بتعليمات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا ، وتم تعميمها على كافة الجامعات.





وأشار "عبدالغفار" إلى أن الخطة الوقائية تتضمن الإجراءات الكاملة للمطاعم والكافيتريات داخل الحرم الجامعي ، موضحا أن اليوم الدراسي سيتم مده وحتى الساعة الـ 6 مساء ، حتى يتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة .





وأوضح "عبد الغفار " أنه تم تخصيص مكان في كل جامعة لعزل أية حالة اشتباه في كورونا ، لافتا إلى أنه تم تخصيص لجان داخل الجامعات لمتابعة أية تجاوزات في الحرم الجامعي .



