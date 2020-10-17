التعليم العالي: لجان بكل حرم جامعي لرصد أي مخالفات بالإجراءات الاحترازية.. صور

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، على خلفية الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات، إن الاجتماع تناول اللمسات الأخيرة للخطة التي من المقترح تنفيذها مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري" ، المذاع على الفضائية المصرية ، أن الخطة تضم منهج تعليم سليم يعتمد على المنصات الإلكترونية ، واضعا في الاعتبار الكليات العملية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن الجامعة وضعت خطة وقائية كاملة خاصة بتعليمات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا ، وتم تعميمها على كافة الجامعات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الخطة الوقائية تتضمن الإجراءات الكاملة للمطاعم والكافيتريات داخل الحرم الجامعي ، موضحا أن اليوم الدراسي سيتم مده وحتى الساعة الـ 6 مساء ، حتى يتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة .
وأوضح "عبد الغفار " أنه تم تخصيص مكان في كل جامعة لعزل أية حالة اشتباه في كورونا ، لافتا إلى أنه تم تخصيص لجان داخل الجامعات لمتابعة أية تجاوزات في الحرم الجامعي .