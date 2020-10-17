قبل إصدراها رسميا.. آبل تتيح طلب التطبيقات من متجرها حتى 6 أشهر مقدما

قامت شركة آبل Apple ، بتحديث سياسة متجر التطبيقات للطلبات المسبقة، مما يسمح للمطورين بتقديم تطبيقاتهم لمدة تصل إلى نصف عام قبل طرحها بشكل رسمي، حيث تسمح السياسة القديمة للمطورين فقط بإدراج تطبيقاتهم لمدة تصل إلى 90 يومًا قبل الإصدار.





وبحسب ما ذكره موقع "engadget"، أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية، من خلال منشور على بوابة Developer، أن المطورين يمكنهم السماح للعملاء بالطلب المسبق لتطبيقاتهم لمدة تصل إلى 180 يومًا قبل طرحه للتنزيل.









وأضافت مالكة متجر آب ستور ، أنه يمكن للمطورين الاستفادة من الوقت الأطول لبناء المزيد من الإثارة، لما يمكن أن تقدمه تطبيقاتهم ولتشجيع المزيد من الطلبات المسبقة.

وخلال عام 2017، أطلقت آبل رسميا طلبات المسبقة للتطبيق على أنظمة التشغيل iOS و macOS و tvOS، لقد كان بالتأكيد تغييرًا مرحبًا به لأولئك الذين يريدون التأكد من حصولهم على تطبيقات معينة بمجرد ظهورها.





وسمحت سياسة الطلب المسبق القديمة لشركة آبلApple للمطورين فقط بتقديم منتجاتهم مدة يومين إلى 90 يومًا قبل أن تصبح متاحة للتنزيل، من خلال توسيع فترة الطلب المسبق ، ستتاح للمطورين فرصة لجذب الاهتمام بطريقة عروضهم قبل أن يكونوا جاهزين للإصدار.





ويمكن للمطورين الاستفادة من فترة الطلب المسبق الأطول سواء كانت تطبيقاتهم مجانية أو مدفوعة، ولن يتم تحصيل رسوم من العملاء مقابل عمليات الشراء المدفوعة حتى يصبحوا جاهزين للتنزيل، ويمكنهم دائمًا الإلغاء عند طرح التطبيقات، وسيتلقى العملاء إشعارًا يفيد بأنه سيتم تثبيت مشترياتهم تلقائيًا على أجهزتهم في غضون 24 ساعة.



