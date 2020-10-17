AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سيارة دفع جديدة من نيسان .. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:03 م
نيسان
نيسان
Advertisements
أماني نوار
صنّفت السيارة  Navara في السنوات الأخيرة باعتبارها من أكثر السيارات البيك آب شعبية في العالم وأفضلها من ناحية الجودة، لكن نموذج هذه السيارة لهذا العام  أصبح مميز جدا من ناحية التصميم.

وتتميز السيارة  Navara من نيسان بطابع القوة وملامح السيارات المخصصة للطرق الوعرة، والذي تجسد من خلال العجلات الكبيرة، والحواف المدرعة بالفايبر المحيطة بحجرات العجلات، فضلا عن ممتصات الصدمات المدعومة بالمعدن.

وتحتوي السيارة على عدة انواع  من المحركات ، محركات ديزل توربينة بسعة 2.5 لتر، ومحركات بسعة 2.3 لتر، وتطلق منها نسخ أكثر قوى بمحركات بسعة 3.6 لتر ، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية 

وتعتبر هذه السيارة مخصصة لمحبي المغامرات على الطرق الوعرة إلا ان هذه السيارة حصلت على العديد من ميزات الرفاهية مثل انظمة التكييف الممتازة .

يذكر أن وكلاء شركة نيسان كشفوا عن بدء الشركة وذلك عن طريق طرح سيارات Elgrand Highway Star العائلية في العديد من أسواق العالم. 

كما تتميز هذه السيارة بهيكل ميني فان أنيق وقمرة مزودة بـ4 صفوف من المقاعد ، التي تتسع لـ9 ركاب.

وحصلت السيارة على مقاعد تقنيات كهربائية مميزة للتحكم بدرجة حرارتها ووضعيتها، بالإضافة إلى أنها زودت بأقسام متحركة لرفع القدمين أثناء السفر لتوفير أكبر قدر من الراحة للمسافرين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيات تكشف عن أيقونتها سترادا

للفخامة عنوان.. شاهد أحدث سيارة من بنتلي

لأول مرة.. ظهور نيسان فرونتير 2021 أثناء اختبارها..صور

إطلاق الجيل الثاني من نيسان جوك الجديدة في السوق المصري

أفضل 5 سيارات من تويوتا في السوق المصرية.. صور

Genesis تكشف عن سيارتها الجديدة الفاخرة.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إزالة 400 حالة تعدٍّ.. شاهد بحيرة مريوط قبل وبعد التطوير

مهاجم الوداد على رادار بيراميدز والدوري القطري

بسبب الحكم.. توتر الأجواء قبل مباراة الوداد والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بفستان جذاب.. بوسي تبهر متابعيها عبر إنستجرام

إنجاز فريد ينتظر الفرعون.. إيفرتون بوابة محمد صلاح لدخول نادي المائة

قرارات وزير التعليم الجديدة بشأن الدراسة في المدارس | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات نيللي كريم

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور