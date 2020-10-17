سيارة دفع جديدة من نيسان .. فيديو

صنّفت السيارة Navara في السنوات الأخيرة باعتبارها من أكثر السيارات البيك آب شعبية في العالم وأفضلها من ناحية الجودة، لكن نموذج هذه السيارة لهذا العام أصبح مميز جدا من ناحية التصميم.





وتتميز السيارة Navara من نيسان بطابع القوة وملامح السيارات المخصصة للطرق الوعرة، والذي تجسد من خلال العجلات الكبيرة، والحواف المدرعة بالفايبر المحيطة بحجرات العجلات، فضلا عن ممتصات الصدمات المدعومة بالمعدن.





وتحتوي السيارة على عدة انواع من المحركات ، محركات ديزل توربينة بسعة 2.5 لتر، ومحركات بسعة 2.3 لتر، وتطلق منها نسخ أكثر قوى بمحركات بسعة 3.6 لتر ، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية





وتعتبر هذه السيارة مخصصة لمحبي المغامرات على الطرق الوعرة إلا ان هذه السيارة حصلت على العديد من ميزات الرفاهية مثل انظمة التكييف الممتازة .





يذكر أن وكلاء شركة نيسان كشفوا عن بدء الشركة وذلك عن طريق طرح سيارات Elgrand Highway Star العائلية في العديد من أسواق العالم.





كما تتميز هذه السيارة بهيكل ميني فان أنيق وقمرة مزودة بـ4 صفوف من المقاعد ، التي تتسع لـ9 ركاب.



