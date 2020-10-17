AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لجنة مكافحة كورونا: مستعدون لأي موجة محتملة.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ،: إننا قمنا بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة وعمل جميع التجهيزات في المدارس والجامعات التي أعلنتها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم .

وأضافت جيهان العسال خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا قامت بعمل برتوكول استباقي وهذا في حالة زيادة إصابات فيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء وهذا البرتوكول يوجد به تعديلات  عن البروتوكول الذي صدر في شهر مايو الماضي .

وأوضحت العسال ، أن جميع الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا جميعها تحت التجربة والى الان لا يوجد لقاح او علاج لفيروس كورونا وجميع الادوية التي تم تجربتها أثبتت نجاح ولكن بنسب متفاوتة .

وتابعت : انه الي الان لايوجد دواء أثبت فاعليته في علاج فيروس كورونا بنسبة 100% ومزال جميع الأدوية تحت التجار وهذا لانها لها محاذير ومشاكل ويجب التعامل معها واخذ المحاذير في الاعتبار وهذا بسبب المضاعفات التي تنتج عن استخدام الدواء .

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل سيطرح المصل الروسي في الأسواق قريبا؟.. جيهان العسال تجيب

جيهان العسال تؤكد: لن يتم تعميم أي مصل لكورونا قبل التأكد منه واختباره.. فيديو

«صفر».. لجنة مكافحة كورونا توضح سبب انخفاض أعداد الإصابات.. فيديو

جيهان العسال: المواطن أحد أهم أسباب عدم ظهور موجة جديدة.. فيديو

برلماني يطالب بتكرار تجربة فاركو لإنتاج لقاح فيروس كورونا مصري

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة ثانية ..فيديو

ترشيحاتنا

فتاة تسرق مجوهرات والدتها للزواج من حبيبها في القاهرة

بعد تصريح رانيا يوسف.. 7 أمراض و6 أدوية تسبب تساقط الشعر

ننشر الصور الأولى لمقابر الروبيكي مقر دفن جثمان والدة الشهيد منسي

أنا شيطان وهقتلك والدم مش هيكفيني| رسائل تهديد للاعب بيراميدز.. مستندات

أحمد عيد لمتابعيه: مفيش حد هيدينا يا بختك يا الرجاء.. شاهد

ماذا حدث للأصنام يوم مولد النبي محمد؟.. معجزة لا يعرفها الكثير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات نيسان ألتيما 2021 nissan altima الجديدة.. صور

أفضل وسائل منع الحمل الحديثة .. آمنة على صحتك

هل عصير الليمون المغلي فعال فى علاج كورونا؟.. هاني الناظر يجيب