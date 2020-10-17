لجنة مكافحة كورونا: مستعدون لأي موجة محتملة.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ،: إننا قمنا بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة وعمل جميع التجهيزات في المدارس والجامعات التي أعلنتها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم .





وأضافت جيهان العسال خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا قامت بعمل برتوكول استباقي وهذا في حالة زيادة إصابات فيروس كورونا مع دخول فصل الشتاء وهذا البرتوكول يوجد به تعديلات عن البروتوكول الذي صدر في شهر مايو الماضي .





، أن جميع الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا جميعها تحت التجربة والى الان لا يوجد لقاح او علاج لفيروس كورونا وجميع الادوية التي تم تجربتها أثبتت نجاح ولكن بنسب متفاوتة . وأوضحت العسال الأدويةوالىلا يوجدأثبتت





وتابعت : انه الي الان لايوجد دواء أثبت فاعليته في علاج فيروس كورونا بنسبة 100% ومزال جميع الأدوية تحت التجار وهذا لانها لها محاذير ومشاكل ويجب التعامل معها واخذ المحاذير في الاعتبار وهذا بسبب المضاعفات التي تنتج عن استخدام الدواء .