حفل زفاف جماعي بالعريش لـ 100عروسة من الايتام

أضاف المحافظ ، أنه تم توزيع المبالغ المالية والأجهزة الكهربائية علي العرائس ..مؤكدًا علي أن حضوره هذا الحفل يومًا سعيدًا بالنسبة له..موجهًا الشكر لأبناء العريش علي الحفل الذي أقيم للعرائس الأيتام وموجهًا الشكر لمؤسسة الشجرة والجمعيات الأهلية.بدوره أكد محمد سعيد تمساح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشجرة، أن الحفل أقيم بمناسبة احتفال المحافظة بذكري نصر أكتوبر المجيد ..مشيرا إلي الاحتفال السابق في 2016 تأجل للظروف الأمنية التي تمر بها المحافظة والحوادث الإرهابية، بينما تأجل الحفل هذا العام لكثرة الافتتاحات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة..موجهًا الشكر لكل الداعمين للحفل.وأكد سيد العدل المدير التنفيذي لمؤسسة الشجرة ، علي أنه تم التجهيز للحفل علي مدار 3 أشهر..مشيرًا إلي قيام المؤسسة بوضع معايير دقيقة لاختيار العرائس التي تم تجهيزها، حيث تقدم 170 عروسة وتم اختيار 100 منهم عن طريق لجنة اختيار ؛وسيتم تنفيذ حفل آخر لباقي العرائس.حضر حفل الزفاف كل من العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، وكليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة وعلي غيط مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بشمال سيناء.اقرأ ايضا :