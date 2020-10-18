الأول من نوعه... دولة عربية توقع اتفاقا مع إسرائيل

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، توصلها إلى اتفاق ثنائي مع دولة عربية " الإمارات" يمنح حوافز وحماية لمن يستثمر منهما في بلد الآخر.





وبدوره قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، في بيان، إن بلاده وقعت 99 اتفاقا لحماية الاستثمار، وإن هذا الاتفاق مع إسرائيل سيعزز العلاقات الاقتصادية ويشجع المنافسة ويزيد جاذبية الاستثمارات بين البلدين.





ويعد هذا من أوائل الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاقهما على تطبيع العلاقات في أغسطس، حسبما نقلت وكالة "رويترز".





ويعد ذلك أول اتفاق من نوعه تبرمه إسرائيل مع دولة عربية، وسيصبح المعاهدة السابعة والثلاثين لإسرائيل بعد إبرامها لمعاهدات مع 36 دولة أخرى معظمها غربية كان آخرها مع اليابان في 2017.





وينص الاتفاق على أن يكون المستثمرون محميين من التغييرات التعسفية في اللوائح والأوضاع السياسية وسيكونون قادرين على تحويل الأموال إلى خارج البلاد إذا لزم الأمر، ما قالت إسرائيل إنه يدعم ثقة المستثمرين.





وقالت وزارة المالية الإماراتية إن الاتفاق يحمي الاستثمارات من المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي وتجميد الأصول، كما يتيح إنشاء استثمارات مرخصة وتحويل الأرباح والعائدات بعملات قابلة للتحويل.



