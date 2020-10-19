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محافظات

عودة مياه الشرب بعد الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي في الدقهلية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:57 ص
إصلاح كسر خط طرد
إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي
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همت الحسينى
أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية مساء أمس، الأحد، الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي رقم (11) الرئيسية بشرق المنصورة، وتم فتح المياه، وستعود تدريجيًا في الشبكات.

وكانت الشركة أعلنت في بيانها، حدوث كسر المفاجئ بخط طرد محطة رفع صرف صحي رقم 11 الرئيسية بشرق المنصورة، قطر 900 مم زهر مرن؛ وهو أدى إلى تخفيض ضغوط مياه الشرب ببعض مناطق مدينة المنصورة، ليتم إنهاء أعمال الإصلاح.

وتابع المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة؛ الموقف منذ اللحظة الأولى لحدوث الكسر، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو تتعطل حركة المرور.

ومن ناحية أخرى تقدم المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ بخالص الشكر لجميع القائمين على أعمال الإصلاح من العمال، وقيادات الشركة، الذين استمروا في العمل علي مدار ما يقرب من 8 ساعات متواصلة، حرصًا منهم على الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو تتعطل حركة المرور.

عودة مياه الشرب بعد الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي في الدقهلية
عودة مياه الشرب بعد الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي في الدقهلية
عودة مياه الشرب بعد الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي في الدقهلية
عودة مياه الشرب بعد الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي في الدقهلية
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