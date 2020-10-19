عودة مياه الشرب بعد الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة رفع صرف صحي في الدقهلية





وكانت الشركة أعلنت في بيانها، حدوث كسر المفاجئ بخط طرد محطة رفع صرف صحي رقم 11 الرئيسية بشرق المنصورة، قطر 900 مم زهر مرن؛ وهو أدى إلى تخفيض ضغوط مياه الشرب ببعض مناطق مدينة المنصورة، ليتم إنهاء أعمال الإصلاح.





وتابع المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة؛ الموقف منذ اللحظة الأولى لحدوث الكسر، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو تتعطل حركة المرور.



