صور جديدة من الفرح.. شاهد| شقيق إلهام شاهين برفقة زوجته

نشر أمير شاهين شقيق الفنانة إ

؛ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام؛ برفقة زوجته.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وقال مصمم الأزياء ، هانى البحيرى ، إن الفنانة إلهام شاهين كانت تؤمن بموهبته وظلت تقف بجانبه منذ كان طالبا بالجامعة، وطلبت منه عمل ملابس مسرحية خشبة الورد.







