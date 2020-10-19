AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

صور جديدة من الفرح.. شاهد| شقيق إلهام شاهين برفقة زوجته

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:04 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشر أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين؛ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام؛ برفقة زوجته.

وظهرت زوجة أمير إلهام شاهين ؛ بفستان فخم مطرز بالسلفر ذات الذيل الطويل واتسم ستايل الفستان والطرحة الطويلة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

وقال مصمم الأزياء ، هانى البحيرى ، إن الفنانة إلهام شاهين كانت تؤمن بموهبته وظلت تقف بجانبه منذ كان طالبا بالجامعة، وطلبت منه عمل ملابس مسرحية خشبة الورد.


وأضاف البحيرى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن فستان منة زوجة الفنان أمير شاهين كان يعمل فى تصميمه منذ عام بباريس فاشون.
صور جديدة من الفرح.. شاهد| شقيق إلهام شاهين برفقة زوجته
صور جديدة من الفرح.. شاهد| شقيق إلهام شاهين برفقة زوجته
ADS

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف موقف كهربا والشناوي من مواجهة الوداد

حسد أم مشكلة نفسية .. قصة مرض ابن مها أحمد ومجدي كامل

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

شاهد ما فعلته امرأة بالركاب بعد طردها من طائرة بسبب كمامة

حتى لو بطاقتك منتهية روح .. أحمد موسى: لا يوجد لجان للوافدين في الانتخابات

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من الفرح.. شاهد| شقيق إلهام شاهين برفقة زوجته

بملابس كلاسيك.. أمينة تخطف الأنظار بجمالها

نشرة الصحة والمرأة.. سر فيديو الراقصة البرازيلية.. وأعراض التهاب المفاصل في يومه العالمي