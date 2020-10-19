صور جديدة من الفرح.. شاهد| شقيق إلهام شاهين برفقة زوجته

نشر أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين؛ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام؛ برفقة زوجته.
وظهرت زوجة أمير إلهام شاهين
؛ بفستان فخم مطرز بالسلفر ذات الذيل الطويل واتسم ستايل الفستان والطرحة الطويلة وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.
وقال مصمم الأزياء ، هانى البحيرى
، إن الفنانة إلهام شاهين كانت تؤمن بموهبته وظلت تقف بجانبه منذ كان طالبا بالجامعة، وطلبت منه عمل ملابس مسرحية خشبة الورد.
وأضاف البحيرى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن فستان منة زوجة الفنان أمير شاهين كان يعمل فى تصميمه منذ عام بباريس فاشون.