لمرضى الضغط المرتفع.. نصائح مهمة عليكم اتباعها لتجنب المضاعفات

ارتفاع ضغط الدم المُستمر قد تسبب في الكثير من المضاعفات ؛ حيث إن أغلب مرضى الضغط المرتفع لا يحصلون على علاج فعال لهذه المشكلة، لذا يجب على هؤلاء المرضى أن يتبعوا نظاما غذائيا صحيا ل لتحكم في قياسات ضغط الدم وتجنب المضاعفات. عدم السيطرة على مشكلة







وقالت الدكتورة نيللي شمس استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، إن يجب على مرضى الضغط أن يقوموا بمتابعة و قياس ضغط الدم باستمرار مع الاستمرار بتناول أدويتهم بانتظام، وهذا الشرط الأول الذي لا يجب أن يغفل عنه مرضى الضغط.





اقرأ أيضا | طعام خارق يعالج ارتفاع ضغط الدم









وأشارت شمس في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه بخلاف الدواء يجب اتباع نظام غذائي صحي ، وتجنب بعض العادات الغير صحية، ومن أهمها:





2- الامتناع عن



3- الابتعاد عن الاكل المعلب لاحتوائه على كمية كبيرة من الصوديوم واللحوم المصنعة، مثل: اللانشون والسوسيس، و تناولها بحد اقصى مرتين اسبوعيا. 1- تقليل الملح بالطعام، والاكتفاء بنصف ملعقة ملح لمريض الضغط.2- الامتناع عن تناول المخللات و الحوادق.3- الابتعاد عن الاكل المعلب لاحتوائه على كمية كبيرة من الصوديوم واللحوم المصنعة، مثل: اللانشون والسوسيس، و تناولها بحد اقصى مرتين اسبوعيا.









5- الإكثار من أكل الفواكه والخضروات؛ حيث أنها تساعد على 4- ضرورة التقليل من أكل الحلويات والمخبوزات التي تحتوي علي البيكنج صودا و بودر5- الإكثار من أكل الفواكه والخضروات؛ حيث أنها تساعد على ضبط ضغط الدم





6- شرب كمية كبيرة من المياه يوميا طول فترة الفطار 2-3 لتر مياه يوميا دون احتساب الشاي و القهوة منها.



