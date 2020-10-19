لمرضى الضغط المرتفع.. نصائح مهمة عليكم اتباعها لتجنب المضاعفات

عدم السيطرة على مشكلة ارتفاع ضغط الدم المُستمر قد تسبب في الكثير من المضاعفات؛ حيث إن أغلب مرضى الضغط المرتفع لا يحصلون على علاج فعال لهذه المشكلة، لذا يجب على هؤلاء المرضى أن يتبعوا نظاما غذائيا صحيا للتحكم في قياسات ضغط الدم وتجنب المضاعفات.
وقالت الدكتورة نيللي شمس استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة، إن يجب على مرضى الضغط أن يقوموا بمتابعة وقياس ضغط الدم باستمرار مع الاستمرار بتناول أدويتهم بانتظام، وهذا الشرط الأول الذي لا يجب أن يغفل عنه مرضى الضغط.
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وأشارت شمس في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه بخلاف الدواء يجب اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب بعض العادات الغير صحية، ومن أهمها:
1- تقليل الملح بالطعام، والاكتفاء بنصف ملعقة ملح لمريض الضغط.
2- الامتناع عن تناول المخللات و الحوادق.
3- الابتعاد عن الاكل المعلب لاحتوائه على كمية كبيرة من الصوديوم واللحوم المصنعة، مثل: اللانشون والسوسيس، و تناولها بحد اقصى مرتين اسبوعيا.
2- الامتناع عن تناول المخللات و الحوادق.
3- الابتعاد عن الاكل المعلب لاحتوائه على كمية كبيرة من الصوديوم واللحوم المصنعة، مثل: اللانشون والسوسيس، و تناولها بحد اقصى مرتين اسبوعيا.
4- ضرورة التقليل من أكل الحلويات والمخبوزات التي تحتوي علي البيكنج صودا و بودر
5- الإكثار من أكل الفواكه والخضروات؛ حيث أنها تساعد على ضبط ضغط الدم.
5- الإكثار من أكل الفواكه والخضروات؛ حيث أنها تساعد على ضبط ضغط الدم.
6- شرب كمية كبيرة من المياه يوميا طول فترة الفطار 2-3 لتر مياه يوميا دون احتساب الشاي و القهوة منها.
7- تقليل شرب الكافيين على مدار اليوم؛ بحيث لا تتعدى كوبين في اليوم.
8- ممارسة رياضة لمدة 15 دقيقة يوميا لتحسين ضغط الدم.
8- ممارسة رياضة لمدة 15 دقيقة يوميا لتحسين ضغط الدم.