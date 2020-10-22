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فن

الحياة مستمرة.. هند صبري توجه رسالة إلى الجمهور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:31 م
هند صبري
هند صبري
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وجهت هند صبرى رسالة إلى متابعيها ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هند على الصورة قائلة "في ثلاث كلمات يمكنني تلخيص كل ما تعلمته عن الحياة: إنها مستمرة.." - روبرت فروست".

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.


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