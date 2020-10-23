مواصفات هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

تلقت هيونداي i20 موديل 2021 العديد من التغييرات في التصميم الخارجي ، والداخلي إلى جانب مواصفات الامان والتكنولوجيا المتطورة الجديدة .









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وتتميز السيارة بكشافات LED مميزة بتصميم حاد أكثر من رائع، والشبك الأمامي الكبير والمميز الذي يمتد إلى أسفل السيارة، وأضوية الضباب الدائرية بتصميم مميز وأنيق، وغطاء المحرك المميز والجديد بتصميم أكثر حدة وإنسيابية للأسفل.





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