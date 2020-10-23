مواصفات هيونداي i20 موديل 2021 .. صور

تلقت هيونداي i20 موديل 2021 العديد من التغييرات في التصميم الخارجي ، والداخلي إلى جانب مواصفات الامان والتكنولوجيا المتطورة الجديدة .
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وتتوفر السيارة بشكل هاتشباك مميز ورشيق مع مقدمة أكثر عدوانية وتفاصيل أكثر جرأة من الاجيال السابقة ، ويعتمد الجيل الجديد من هيونداي i20 على منصة الدفع الامامي للعجلات بأحدث التقنيات من شركة هيونداي والتي يعتقد أنها أخف وزنا ، واكثر أمانا
و من المفترض أن يتم المقرر إطلاق الجيل الجديد من سيارة هيونداي اي 20 الجديدة في الربع الأول من عام 2020 ولكن تم تأجيل الإطلاق إلى شهر سبتمبر بسبب جائحة كورونا، حيث ستتوفر هيونداي i20 الجديدة بثلاث محركات نشطة ومناسبة لطرق المدينة المزدحة، المحرك الأول يعمل بالبنزين سعة 1.2 لتر يولد قوة 82 حصان و 114 نيوتن متر من عزم الدوران.
تحتوي السيارة على المحرك الثاني يعمل بالديزل سعة 1.5 لتر يولد قوة 99 حصان و 240 نيوتن متر من عزم الدوران، والمحرك الثالث يعمل بالبنزين سعة 1.0 لتر تيربو تشارج يولد قوة 99 حصان و 172 نيوتن متر من عزم الدوران.
وتتميز السيارة بكشافات LED مميزة بتصميم حاد أكثر من رائع، والشبك الأمامي الكبير والمميز الذي يمتد إلى أسفل السيارة، وأضوية الضباب الدائرية بتصميم مميز وأنيق، وغطاء المحرك المميز والجديد بتصميم أكثر حدة وإنسيابية للأسفل.
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وحصلت سيارة هيونداي i20 الجديدة على تعديلات مميزة من الخلف، حيث أضوية الليد الجديدة بخط ليد مميز يمتد على عرض الغطاء الخلفي للسيارة بتصميم مميز وأنيق، وإطار الزجاج الخلفي المميز باللون الأسود الداكن، والصدام السفلي الجديد بالعواكس الضوئية الجديدة والمميزة.