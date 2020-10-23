صلاة الجمعة الأولى في المسجد الحرام بدون مخالفات.. وإجراءات أمنية وصحية مشددة

وحددت وزارة الصحة السعودية، الاشتراطات الصحية الواجب عل المُصلين تنفيذها عند الذهاب إلى أداء صلاة الجمعة في المساجد، وذلك اليوم في أول جمعة يفتح فيها وزارة الصحة السعودية، الاشتراطات الصحية الواجب عل المُصلين تنفيذها عند الذهاب إلى أداء صلاة الجمعة في المساجد، وذلك اليوم في أول جمعة يفتح فيها المسجد الحرام أبوابه للمُصلين.





وأوضحت «الصحة السعودية»، أن تلك الاشتراطات الصحية الواجبة على المُصلين عند الذهاب لأداء صلاة الجمعة، تتضمن إحضار سجادة خاصة ومصحف خاص ومواد معقمة لليدين وكمامة وعدم المصافحة والوضوء في المنزل والتباعد أثناء الصلاة، لحماية المجتمع من عدوى فيروس كورونا ومنع انتشاره.





وطالبت الوزارة اليوم الجمعة بعدم ذهاب المُصلين المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال الأقل من عمر خمسة عشر سنة، ومن تظهر عليه أعراض حرارة أو كحة أو ضيق تنفس.





وامتلأ المسجد الحرام بالمُصلين، اليوم في به ، بما يعادل 75% من طاقته الاستيعابية، وذلك بعد رفع تعليق دخول المُصلين إليه في المرحلة الثانية من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والذي ترتب عليه إغلاق أبوابه لمدة سبعة أشهر . أول صلاة جمعة به



