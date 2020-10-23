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ديني

صلاة الجمعة الأولى في المسجد الحرام بدون مخالفات.. وإجراءات أمنية وصحية مشددة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:42 م
صلاة الجمعة الأولى
صلاة الجمعة الأولى في المسجد الحرام بدون مخالفات
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أمل فوزي
أدى المُصلون في العقبة بالمملكة العربية السعودية ، صلاة الجمعة اليوم، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة على مداخل وبوابات المساجد، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في أول جمعة بعد فتح المسجد الحرام أبوابه للمُصلين.

وبدأ المصلون الصلاة بالالتزام التام بالكمامات والتباعد الاجتماعي في مختلف مساجد العقبة، ووصل المصلون إلى مساجد المدينة مشيًا على الأقدام دون تسجيل أي مخالفات تنفيذًا لقانون الدفاع .

واستحسن مصلون قرار الحكومة بتمكين الناس من أداء الصلاة ، فيما محافظ العقبة محمد الرفايعه، بالتزام المواطنين بقرار الحكومة السارية بخصوص مواجهة وباء كورونا، أثناء تأدية المُصلين صلاة الجمعة، فلم يسجل في العقبة أي خروقات للحظر حتى انتهاء صلاة الجمعة.

وحددت وزارة الصحة السعودية، الاشتراطات الصحية الواجب عل المُصلين تنفيذها عند الذهاب إلى أداء  صلاة الجمعة في المساجد، وذلك اليوم في أول جمعة يفتح فيها المسجد الحرام أبوابه للمُصلين.

وأوضحت «الصحة السعودية»، أن تلك الاشتراطات الصحية الواجبة على المُصلين عند الذهاب لأداء صلاة الجمعة، تتضمن إحضار سجادة خاصة ومصحف خاص ومواد معقمة لليدين وكمامة وعدم المصافحة والوضوء في المنزل والتباعد أثناء الصلاة، لحماية المجتمع من عدوى فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وطالبت الوزارة اليوم الجمعة بعدم ذهاب المُصلين المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال الأقل من عمر خمسة عشر سنة، ومن تظهر عليه أعراض حرارة أو كحة أو ضيق تنفس.

وامتلأ المسجد الحرام بالمُصلين، اليوم في أول صلاة جمعة به، بما يعادل 75% من طاقته الاستيعابية، وذلك بعد رفع تعليق دخول المُصلين إليه في المرحلة الثانية من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والذي ترتب عليه إغلاق أبوابه لمدة سبعة أشهر .

وألقى الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، خطبة الجمعة اليوم على جموع المصلين التي أدت صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وقد تجاوزت أعدادهم 40 ألف مصلٍ بعد إغلاق دام لسبعة أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، ، وذلك بحسب وكالة شؤون المسجد الحرام ، والتي أظهرت صورا لحاضري صلاة الجمعة بين دعوات وابتهالات وتلاوة القرآن الكريم.

وسمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد التوقف الذي استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، وتنطلق في السعودية بداية من الأحد المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة، وتراهن المملكة على الالتزام بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة المعتمرين.

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