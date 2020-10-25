سعر الدولار اليوم الأحد 25-10-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 25 اكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاحد 15.64جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول، الاهلى ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس ، التجارى الدولى CIB، مصر ايران للتنمية ، التعمير و الاسكان، الاسكندرية ، العربى الافريقى الدولى ) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (الاهلى اليونانى، الشركة المصرفية العربية الدولية saib) نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاحد 15.64جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
اقرا ايضا ...توقعات بأداء جيد للبورصة المصرية خلال تعاملات هذا الأسبوع
وسجل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول، الاهلى ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس ، التجارى الدولى CIB، مصر ايران للتنمية ، التعمير و الاسكان، الاسكندرية ، العربى الافريقى الدولى ) نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك (الاهلى اليونانى، الشركة المصرفية العربية الدولية saib) نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.