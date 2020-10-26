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محافظات

تعرف على أعمال تطوير قرية القطرانى بمدينة برانى في مطروح

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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ايمن محمود
عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا لمناقشة مشروعات مؤسسة مصر الخير لتطوير قرية القطرانى بمدينة سيدى برانى، بحضور ممثلى المؤسسة والعميد ياسر عامر رئيس مدينة سيدى برانى ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.


ووجه محافظ مطروح بضرورة التنسيق والمتابعة بين كل الجهات المعنية بشأن المشروعات المقترحة فى المجالات المختلفة مع أهمية الترابط وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاعات المستهدف تنميتها بالقرية لتكون قرية نموذجية.

ووجه الشكر لمؤسسة مصر الخير على مشاركتها المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح خاصة بالقرى والتجمعات   الصحراوية لتوفير حياة كريمة بها. 

كما ناقش صيانة 21 مدرسة أقيمت بمادة grc ضمن 90 مدرسة مجتمعية أقامتها مؤسسة مصر الخير بمطروح، واستبدالها بفصول كونتير معالج يسهل نقلها من مكان لآخر ويلائم العملية التعليمية وعدم تأثرها بعوامل الطقس بالتنسيق مع فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح.

واستعراض عدد من النماذج المقترحة، وكذلك دراسة الحاجة المستقبلية لبعض المناطق الصحراوية من المدارس  بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

ووجه محافظ مطروح بدراسة مدى إمكانية التوسع لاستكمال التعليم الإعدادى بتلك المدارس كفصول ملحقة للمدراس الأقرب.

كما ناقش تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب بالقرية، وكذلك تحسين جودة وتوفير مياه الشرب من خلال التعاقد مع شركة مياه الشرب والصرف  الصحى لتوريد 3 حاويات مياه وحفر 100 بئر نشو وصيانة 125 بئر رومانى لخدمة وتنمية القرية.

كما وجه محافظ مطرح بحصر جميع الآبار مع تشكيل لجنة من الجهات المعنية وبمشاركة أحد عمد القرية لتحديد عدد ومواقع الخزانات المستهدفة، وكذلك مشروع اقامة محطة تحلية بطاقة 50م3 تعمل بالطاقة الشمسية بقرية شماس بالإضافة إلى محطة تنقية بطاقة 100م3.

وناقش دعم التنمية الزراعية بالقرية من خلال دعم المزارعين بشتلات الزيتون بنحو 12 ألف شتلة بواقع 40 شتله لكل مزارع مع الحاجة لتوعيتهم، كذلك العمل على تطوير الوحدة البيطرية، وحصر حضانات الأطفال المقترح إنشائها والموافقة عليها بمطروح من خلال دعم مؤسسة مصر الخير، وذلك  بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومديرية التضامن بالمحافظة.
تعرف على أعمال تطوير قرية القطرانى بمدينة برانى في مطروح
تعرف على أعمال تطوير قرية القطرانى بمدينة برانى في مطروح
تعرف على أعمال تطوير قرية القطرانى بمدينة برانى في مطروح
تعرف على أعمال تطوير قرية القطرانى بمدينة برانى في مطروح

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