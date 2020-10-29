AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات وأسعار سيتروين citroen c4

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تحتوي سيارة سيتروين  C5 على محرك 1600 سي سي تربو، وبقوة 165 4 سلندر، كما تتسارع من 0 إلى 100 كلم في غضون 9.4 ثانية، وتأتي بمحرك أتوماتيك بـ6 سرعات، وتعمل بنظام الجر الأمامي.

ومنشأ هذه السيارة فرنسا، وارتفاعها 200 مم، وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.8 لتر لكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 53 لترا.

وتحتوي السيارة على مساحة تخزين فحجم الشنطة 516 لترا، ويبدأ سعرها 414.000 ألف جينه، ويصل إلى 534.000 ألف جنيه أعلى فئة السيارة.

 يذكر أن  يتوقع بعض خبراء السيارات في مصر اقتراب طرح السيارة سيتروين citroen c4 الشكل الجديد بمصر في وقت قريب، وهي من الجيل الجديد الذي ينتمي للسيارات الكروس اوفر الهاتشباك. 

السيارة سيتروين citroen c4 الشكل الجديد ستأتي مناسبة لمصر وللمستهلك المصري بمحرك 1200 سي سي وسيتم تصنيعها في إسبانيا ولم يتم الحديث حول سعرها في مصر ولكن تم الإعلان عنه في أوروبا.
 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. طرح سيارات ds 7 موديل 2021 في مصر.. صور

سعر سيتروين سي إليزيه citroen c elysee 2020.. صور

سعر ومواصفات سيتروين citroen c5 aircross اليوم في مصر.. صور

توقعات باقتراب طرح سيتروين citroen c4 الشكل الجديد في مصر .. صور

شركة ds تمدد فترة الضمان على سياراتها في مصر

رينو وسكودا وسيات وأودي تخطط لطرح موديلات جديدة في مصر

ترشيحاتنا

الصور الأولى من موقع حادث الطعن الإرهابي في فرنسا

تركيا تسحب قواتها من سوريا

بعد الحظر الشامل.. قرار أردني جديد بشأن صلاة الجمعة

الزمالك يرفض شروط المصري البورسعيدي لضم العراقي

بكاش مايوه أبيض.. ريم مصطفى وسط البحر

فيديوجراف.. فساتين رانيا يوسف حديث السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها