مواصفات وأسعار سيتروين citroen c4

تحتوي سيارة سيتروين C5 على محرك 1600 سي سي تربو، وبقوة 165 4 سلندر، كما تتسارع من 0 إلى 100 كلم في غضون 9.4 ثانية، وتأتي بمحرك أتوماتيك بـ6 سرعات، وتعمل بنظام الجر الأمامي.



ومنشأ هذه السيارة فرنسا، وارتفاعها 200 مم، وتعتبر السيارة اقتصادية في استهلاك البنزين، حيث تستهلك 6.8 لتر لكل 100 كيلو مع العلم أن سعة خزان الوقود 53 لترا.



وتحتوي السيارة على مساحة تخزين فحجم الشنطة 516 لترا، ويبدأ سعرها 414.000 ألف جينه، ويصل إلى 534.000 ألف جنيه أعلى فئة السيارة.



يذكر أن يتوقع بعض خبراء السيارات في مصر اقتراب طرح السيارة سيتروين citroen c4 الشكل الجديد بمصر في وقت قريب، وهي من الجيل الجديد الذي ينتمي للسيارات الكروس اوفر الهاتشباك.



السيارة سيتروين citroen c4 الشكل الجديد ستأتي مناسبة لمصر وللمستهلك المصري بمحرك 1200 سي سي وسيتم تصنيعها في إسبانيا ولم يتم الحديث حول سعرها في مصر ولكن تم الإعلان عنه في أوروبا.



