تحارب التليف.. أطعمة تحافظ على صحة الكبد

يُعد سرطان الكبد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم يبدأ سرطان الكبد في خلايا الكبد. وتعد أبرز أسباب سرطان الكبد هى التليف الكبدى والسكري والعدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B ولا تسبب أورام الكبد عمومًا أعراضًا وقد

تعد أبرز أعرا ض سرطان الكبد التى ينبغى عدم تجاهلها فقدان الوزن غير المقصود والشهية واستفراغ وغثيان بجانب ألم في البطن أو تورم واليرقان فقد تشمل فقدان الوزن غير المقصود وفقدان الشهية واستفراغ وغثيان.







وتعد أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية وسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والأورام الأرومية الكبدية ، أقل شيوعًا .