في يومها العالمي.. استشاري صحة نفسية يوضح سمات جرائم الشرف

بشع الجرائم المرتكبة في المجتمعات الإنسانية، وتحدث من قديم الزمن في المجتمع المصري. يصادف اليوم 29 أكتوبر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف ، وهي من أ





وقال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن تم تجسيد جرائم الشرف في أكثر من عمل فني مثل دعاء الكروان، مشيرًا إلى أن الحقيقية في جرائم الشرف هي تعرض الأنثى للقتل مرتين وهما النفسي والمعنوي والمادي المتمثل في الاغتصاب وما بعده. المأساة





وتابع "هندي" في حديثه لـ "صدى البلد"، أن اسمها نابع من توصيفها، حيث الذي ينفذ جريمة الشرف يعتقد أنه يفعل صيانة نفسية للعرض والشرف، ويقدم على الجريمة لمحو العار.





وأضاف، أن تحدث جريمة الشرف وفقا للمجتمع والشخص مرتكب الجريمة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من حالات جرائم الشرف حديث عقب الطلاق والانفصال عن الزوج.





كما هناك الكثير من الضحايا راحت إثر ملابسها أو أفعالها الغريبة على أهلها ذات المعتقد المغلق على عكس باقي المجتمعات المنفتحة، أي هناك العديد من الفتيات راحت ضحية الجهل.





وأكد استشاري الصحة النفسية أن جرائم الشرف تحدث لأسباب واضحة ومنها ممارسة الجنس، أو علاقة غير مشروعة، والمثلية الجنسية، والارتداد عن الدين أيضا من جرائم الشرف.





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وأوضح الدكتور وليد هندي سمات جرائم الشرف لتفرقتها عن الجرائم الأخرى:

1- اعتقاد مرتكب الجريمة أن الضحية ارتكبت سلوك مخل بالشرف.

2- نسبة ارتكاب جرائم الشرف الأعلى من الذكور.

3- نسبة الضحايا من جرائم الشرف الأعلى من الإناث.

4- ارتكاب الجريمة أكثر من فرد.

5- يرتكبها المقربون من الضحية مثل الاب والاخ والخال والعم.

6- عدم إقامة عزاء للضحية لإخفاء الجريمة.





وقال هندي إن هناك دراسة تشير أن أعلى معدل لجريمة الشرف كان في القاهرة الكبرى يليها محافظات شمال ووسط الصعيد.



