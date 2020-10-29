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مرأة

شاهد.. سارة عبد الرحمن تتألق في مهرجان الجونة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:03 م
سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة سارة عبد الرحمن عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال فعاليات مهرجان الجونة.

وتألقت سارة عبد الرحمن، مُرتدية فستانا قصيرا وبسيطا من اللون الأبيض، وحملت حقيبة يد باللون الأبيض لإكمال ظهورها الجذاب.


ووضعت قرط باللون الفضي ليبرز جمالها، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة عبد الحمن في الماكياج على الألوان الناعمة  كأيشادو للعيون التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفلة.

ويُعد مهرجان الجونة السینمائي واحدًا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمُتحمس لها.

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