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فن

شاهد.. سارة عبد الرحمن بإطلالة جريئة وأنيقة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:05 م
سارة عبد الرحمن
سارة عبد الرحمن
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قسم الفن
نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت بإطلالة جريئة ومثيرة، ترتدى فستانا قصيرا من الأمام وطويلا من الخلف ذهبى اللون وشعرها المرفوع. 

كان حفل زفاف أحد أصدقائها وكتبت على هذه الصورة قائلة:" شكرا مصممة الفستان مايا اللي تَفَهمت كل احتياجاتي: كنت عايزة فستان طويل وفي نفس الوقت ينفع يكون قصير، وفي نفس الوقت يكون لايق على أني أخت العروسة بس في نفس الوقت اعرف اتحرك وأرقص فيه براحتي شكرا انك صممتي فستان زي دة قد هيبة الحدث: فرح أهم واحدة في حياتي".

كانت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن أعلنت من قبل أنها تتخلى عن عدد كبير من قطع الملابس التي تقتنيها بسبب تأثرها بطريقة تفكير كاتبة يابانية.‏

ونشرت عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة لها بجوار ملابسها التي تخلت عنها وكتبت معلقة: "اللبس ده ‏كله تخليت عنه من حوالي 4 سنين، عرفت عن ماري كوندو والطريقة اللي اخترعتها لتوضيب البيت، مبنية على التوضيب بترتيب ‏الاقسام مش بالأوض يعني قسم اللبس، الكتب، الخ".‏

تابعت سارة: "وان الحاجة الأساسية اللي تتعمل هي أن الواحد يجمع كل ما يملكه قدام عينيه ومصير الحاجة دي يتحدد على أساس لو ‏الحاجة دي بتجلبلك الفرحة او لا".‏

اختتمت: "والصراحة التوضيبة دي فرقت معايا ساعتها جدا، فعملت كده تاني دلوقتي ودلوقتي حاسة اني اخف ‏بكتير شكرا يا ماري يا كوندو".
شاهد.. سارة عبد الرحمن بإطلالة جريئة وأنيقة
شاهد.. سارة عبد الرحمن بإطلالة جريئة وأنيقة
شاهد.. سارة عبد الرحمن بإطلالة جريئة وأنيقة
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