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سعيد: ترامب أول مرشح ضرب مصداقية المؤسسة الانتخابية الأمريكية.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:10 م
دكتور عبد المنعم
دكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ
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محمود محسن
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ أن ترامب ضرب المؤسسات الإنتخابية في أمريكا مؤكدا أن الانتخابات يتم عقدها كل 4 سنوات في أمريكا وهي واضحة للجميع.

وأضاف سعيد خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه كان هناك 17 مرشحا من الحزب الجمهوري أمام ترامب لم يكتف أنه انتقدهم ولكن قام بمسحهم شخصيا واستهزأ بهم وأطلق عليهم القاب سيئة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن ترامب اتهم مؤسسة الإنتخابات الأمريكية عندما أكد أن الانتخابات تم تزويرها وهو يعني ضربا لمصداقية تلك المؤسسة.

وأشار سعيد إلى أن ترامب مختلف مع الحزب مؤكدا أن المؤسسة الأمنية الأمريكية في خلاف معه لأن ترامب قال أنه لم ينتصروا في أي حرب خاضوها ودائما ترامب ينتقد جورج بوش لأنه تواجد بالعراق.

وقال عضو مجلس الشيوخ أن الجمهوريين من الممكن أن يتخلوا عن ترامب لأن الجمهوريين لم يتخلوا عن المؤسسة الأمنية الأمريكية لأن لها هيبة كبيرة وترامب هاجمها.

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