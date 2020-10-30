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سيارات

سوبارو امبريزا 2021.. إضافة أنظمة جديدة للسيارة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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أماني نوار
تطلق الآن سوبارو سيارتها الجديدة إمبريزا موديل 2021 بنظام Eyesight Touring Assist، والذي يساعد في عمليات التسارع والفرامل والتوجيه والفرامل التلقائية قبل الاصطدام، والتحذير من مغادرة المسار ورصد النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.

كما زودت السيارة أيضا بنظام si drive، الذي يسمح للسائق بتخصيص دواسة الوقود بالاختيار بين وضعين  ذكي أو رياضي الوضع الذكي يحسن كفاءة استهلاك الوقود والوضع الرياضي يركز على الأداء.

والسيارة مزودة بمحرك بوكسر 4 إسطوانات سعته 2000 سي سي قوة 154 حصان، عزم دورنا 196 نويتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيك بنظام الدفع الرباعي، وتحمل السيارة نظام ترفيهي بشاشة 6.5 بوصة يدعم نظامي Android Autoو Apple CarPlay.

يذكر أن أطلقت سوبارو سيارتها الجديدة XV موديل 2021، بعزم دوران 196 نيوتن متر، ومحرك بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو ناقل حركة CVT وجميع نسخ XV بنظام دفع رباعي مع توجيه نشط لعزم الدوران.

وتحتوي السيارة على تحديثات في الواجهة، والشبكة الأمامية بعد إعادة التصميم مع عجلات ألومنيوم جديدة مقاس 17 بوصة.

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