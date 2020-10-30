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بفستان أبيض.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:29 م
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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هاجر هانئ
شاركت المذيعة بوسي شلبي، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمقطع فيديو قصير، للفنانة ريهام عبد الغفور، خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت ريهام عبد الغفور في الفيديو بإطلالة أنيقة من اختيار الإستايلست عبير الأنصاري، حيث ارتدت فستانا طويلا  وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض وببعض التطريزات باللون الفضي.

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وتزينت ريهام عبد الغفور بمجموعة من المجوهرات الفخامة والأنيقة، وأكملت إطلالتها بكلاتش باللون الأبيض مما منحها إطلالة متكاملة.
 
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت  ريهام عبد الغفور  على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.


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