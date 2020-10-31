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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، السبت ، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

ويستعرض " صدى البلد"  مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
 
شيفيلد يونايتد× مانشستر سيتي، تقام في الثانية والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

بيرنلي × تشيلسي، تقام في الخامسة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 

ليفربول × وست هام يونايتد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة  
 
ريال مدريد × هويسكا، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة     beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو × إشبيلية، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 3

أوساسونا × أتلتيكو مدريد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات  الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
 
كروتوني × أتلانتا، تقام في الرابعة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

انتر ميلان × بارما، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 4

بولونيا × كالياري، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
 
آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة  beIN Sports Max 9 FR

كولن × بايرن ميونيخ، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة  beIN Sports Max 7 FR

أرمينيا بيليفيلد × بوروسيا دورتموند، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة  beIN Sports Max 8 FR

أوجسبورج × ماينز 05، تقام في الرابعة والنصف عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزيج، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports 1 FR

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
 
رين × ستاد بريست 29، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 6

نانت × باريس سان جيرمان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 6  جواد بدة

مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان
 
الهلال × ضمك، تقام في الخامسة إلا عشر دقائق، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD  

أبها × الاتفاق، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة  KSA Sports 2 HD 

الاتحاد × الأهلي، تقام في السابعة إلا عشر دقائق مساءا، وتذاع عبر قناة  KSA Sports 3 HD 

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
 
سموحة × نادي مصر، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة ON Sport

بيراميدز × المقاولون العرب، تقام في الخامسة والنصف مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport

طلائع الجيش × الأهلي، تقام في الثامنة مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport

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