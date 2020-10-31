مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة



ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: تقام اليوم، السبت ، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

شيفيلد يونايتد× مانشستر سيتي، تقام في الثانية والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





بيرنلي × تشيلسي، تقام في الخامسة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





ليفربول × وست هام يونايتد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

ريال مدريد × هويسكا، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





أتلتيك بيلباو × إشبيلية، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3





أوساسونا × أتلتيكو مدريد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة





ديبورتيفو ألافيس × برشلونة، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

كروتوني × أتلانتا، تقام في الرابعة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





انتر ميلان × بارما، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4





بولونيا × كالياري، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 9 FR





كولن × بايرن ميونيخ، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 7 FR





أرمينيا بيليفيلد × بوروسيا دورتموند، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 8 FR





أوجسبورج × ماينز 05، تقام في الرابعة والنصف عصرا





بوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزيج، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 FR





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة

رين × ستاد بريست 29، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6





نانت × باريس سان جيرمان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 جواد بدة





مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان

الهلال × ضمك، تقام في الخامسة إلا عشر دقائق، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD





أبها × الاتفاق، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD





الاتحاد × الأهلي، تقام في السابعة إلا عشر دقائق مساءا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

سموحة × نادي مصر، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة ON Sport





بيراميدز × المقاولون العرب، تقام في الخامسة والنصف مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport





طلائع الجيش × الأهلي، تقام في الثامنة مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport