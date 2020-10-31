مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت ، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري.
ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
شيفيلد يونايتد× مانشستر سيتي، تقام في الثانية والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
بيرنلي × تشيلسي، تقام في الخامسة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
ليفربول × وست هام يونايتد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
ريال مدريد × هويسكا، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو × إشبيلية، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا × أتلتيكو مدريد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة
ديبورتيفو ألافيس × برشلونة، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
كروتوني × أتلانتا، تقام في الرابعة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
انتر ميلان × بارما، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
بولونيا × كالياري، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 9 FR
كولن × بايرن ميونيخ، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 7 FR
أرمينيا بيليفيلد × بوروسيا دورتموند، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 8 FR
أوجسبورج × ماينز 05، تقام في الرابعة والنصف عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزيج، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 FR
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
رين × ستاد بريست 29، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
نانت × باريس سان جيرمان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 جواد بدة
مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال × ضمك، تقام في الخامسة إلا عشر دقائق، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD
أبها × الاتفاق، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
الاتحاد × الأهلي، تقام في السابعة إلا عشر دقائق مساءا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
سموحة × نادي مصر، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة ON Sport
بيراميدز × المقاولون العرب، تقام في الخامسة والنصف مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport
طلائع الجيش × الأهلي، تقام في الثامنة مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport