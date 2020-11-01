حملات لإزالة الإشغالات وتسيير حركة المرور بالشرقية

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لرفع جميع الإشغالات بمنطقة المرور وللتأكد من توفيق أوضاع المحال التجارية والصناعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة لرفع الإشغالات الموجودة بالطريق السريع بلبيس/ القاهرة بداية من مدخل مدينة بلبيس مرورا بالكوبري العلوي والقاعدة الجوية وميدان أبو سمران حتى كارتة بلبيس في اتجاهي الطريق، وتم تحرير محاضر للمخالفين.