حملات لإزالة الإشغالات وتسيير حركة المرور بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة جميع الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة لمرشحي مجلس النواب القادم الموضوعه بالمخالفة على جدران المنشآت الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وقال المحافظ إن رئاسة حى أول الزقازيق قامت بالعمل على تحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق الحى بالاشتراك مع شرطة المرافق، فتم رفع الإشغالات من نفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض.
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كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لرفع جميع الإشغالات بمنطقة المرور وللتأكد من توفيق أوضاع المحال التجارية والصناعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة لرفع الإشغالات الموجودة بالطريق السريع بلبيس/ القاهرة بداية من مدخل مدينة بلبيس مرورا بالكوبري العلوي والقاعدة الجوية وميدان أبو سمران حتى كارتة بلبيس في اتجاهي الطريق، وتم تحرير محاضر للمخالفين.