AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات لإزالة الإشغالات وتسيير حركة المرور بالشرقية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات وتسيير حركة المرور بالشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي
شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الطريق أمام الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة جميع الملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة لمرشحي مجلس النواب القادم الموضوعه بالمخالفة على جدران المنشآت الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.


وقال المحافظ إن رئاسة حى أول الزقازيق قامت بالعمل على تحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق الحى بالاشتراك مع شرطة المرافق، فتم رفع الإشغالات من نفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض.


اقرأ أيضا:


كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لرفع جميع الإشغالات بمنطقة المرور وللتأكد من توفيق أوضاع المحال التجارية والصناعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة لرفع الإشغالات الموجودة بالطريق السريع بلبيس/ القاهرة بداية من مدخل مدينة بلبيس مرورا بالكوبري العلوي والقاعدة الجوية وميدان أبو سمران حتى كارتة بلبيس في اتجاهي الطريق، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بمراكز الشرقية

إزالة 465 حالة إشغال طريق بالشرقية

تكثف حملات رفع الإشغالات المخالفة من شوارع الشرقية

محافظ الشرقية: تنفيذ قرارات الغلق الإداري للمحلات المخالفة ورفع الإشغالات

حملات مكبرة لرفع الأكشاك والإشغالات المخالفة بالشرقية

إزالة الملصقات والدعاية الانتخابية من علي جدران المنشآت الحكومية بالزقازيق وديرب نجم

ترشيحاتنا

أسعار الدولار اليوم 1-11-2020

قصة سيارة أنقذت أحمد السقا.. فتركها وقفز فى النيل.. صور

دعاء الضيق والاكتئاب.. يفرج الهم ويصلح الحال

بعد استحواذ ساويرس.. تغيير اسم نادي مصر إلى "زد إف سي"

بعد أزمة كهربا.. محمد فضل يعلق على احتفال مؤمن زكريا بدرع الدوري مع أسرته

اكتشفها بسرعة.. أعراض قرحة المعدة وأهم النصائح للعلاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... إنقاذ عجوز تركي بعد 33 ساعة تحت أنقاض زلزال أزمير

أجرأهن رانيا يوسف.. 20 صورة تكشف أبرز الإطلالات المثيرة للجدل خلال شهر أكتوبر

الأسعار الرسمية لسيارات بيجو في مصر 2020 - 2021