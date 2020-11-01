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رغم إن الأفكار الإرهابية واحدة.. إبراهيم عيسى: سيد قطب أشجع من حسن البنا.. شاهد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:03 م
حسن البنا و سيد قطب
حسن البنا و سيد قطب
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قسم التوك شو
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن سيد قطب أرجل وأشجع من حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، موضحا أن سيد قطب عبر عن آرائه وأفكاره بوضوح ولم يكذب ويخادع مثل حسن البنا بهدف التضليل.

وأضاف «عيسى» خلال برنامج «أصل الجماعة» أن أفكار جماعة الإخوان الإرهابية واحدة، ولكن سيد قطب كان أشجع وعبر عما بداخله عندما قال جملته الشهيرة «ما الوطن إلا حفنة تراب عفن».

وتساءل إبراهيم عيسى: هل هذا وطن سيد قطب؟!، وهو نفس الحكاية عندما قال مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق «طز في مصر»، مشيرا إلى أن مفهوم الحاكمية عند سيد قطب، أن الله هو الحاكم الأوحد ذو السلطة المطلقة وشريعته هي عنوان هذه السلطة.

وأشار إلى أن الله عز وجل لم ينزل شريعة، وإنما المجتمع الفقهي استنتج من القرآن ما يعتبره شريعة، لافتا إلى أن سيد قطب يعتبر كل الموجودين الآن قوم غير مسلمين حتى لو نطقت ألسنتهم الشهادة لأنهم لا يملكون العقيدة الصحيحة، وهذا المجتمع مشرك وكافر.

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