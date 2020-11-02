حدث ليلا.. وزير التعليم يكشف عن مفاجأة سارة.. كورونا يتسلل إلى الصحة العالمية.. قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي على فرد الشرطة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي علي أهمية بناء الانسان المصري وهذا يتضمن علي رأس الاولويات التعليم والصحة وحجم الاستثمارات التى وضعت في الفترة الاخيرة في قطاعي التعليم والصحة.
قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر ، إن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يؤكد أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ويجب محاسبة كل من يثبت خطئة .
كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ذكرت صحيفة الراي الكويتية، حادثة غريبة بطلها مقيم مصري في الكويت، وذلك عقب إلقاءه مبلغ كبير في القمامة بالخطأ.
وزيرة الصحة: محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين
ناقشت وزيرة الصحة هالة زايد الحالة الصحة في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا واحتمالية استقبال الموجة الثانية من الفيروس وعرضت الاستعدادات التي قامت بها الوزارة والمؤسسات في عدة موضوعات .
أعلنت مدينة جنيف السويسرية، فرض تدابير صارمة على المنشآت والمحلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلانه عن شراءه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".
أفادت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن وصول إصابات فيروس كورونا في العالم إلى ما يقرب من 47 مليون إصابة، إلى جانب تسجيل 1.2 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس.
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدخول في عزل صحي، وذلك عقب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".