"الفقي": استمرار غلق طريق سوهاج البحر الأحمر لحين استقرار الأوضاع

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار، وذلك وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الأخيرة، لافتا إلى استمرار غلق طريق سوهاج البحر الأحمر بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، حيث تسببت الأمطار المتراكمة أمس في نحر الطريق بداية من الكيلو 80 حتى الكيلو 90 ناحية مدينة سفاجا، وسيتم فتح الطريق فور التأكد من استقرار الأوضاع .
وقال "الفقي" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية منها التأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف باستمرار، وانعقاد غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة؛ لرصد أية أحداث، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة المحافظات المجاورة وكافة الجهات سواء الحكومية أو قطاع خاص للتعاون في حالة حدوث أزمات.
وأوضح محافظ سوهاج أنه يتم متابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، وكذا تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار المتوقعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع من كافة التخصصات بالوحدات المحلية وتحديد المعدات وأماكن تمركزها، وتمركز فرق الطوارئ، وإعداد دليل اتصال بفرق الطوارئ وسائقي المعدات، لافتا إلى أنه يتم المرور بصفة دورية على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء، ومراجعة كافة السدود المنفذة عليها، مشيرا إلى وجود رصيد احتياطي من السلع التموينية بمديرية التموين، وجاهزية مراكز الإيواء وتوافر مهمات الإغاثة لمواجهة أية طوارئ.