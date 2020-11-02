"الفقي": استمرار غلق طريق سوهاج البحر الأحمر لحين استقرار الأوضاع

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول والأمطار، وذلك وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية الأخيرة، لافتا إلى استمرار غلق طريق سوهاج البحر الأحمر بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، حيث تسببت الأمطار المتراكمة أمس في نحر الطريق بداية من الكيلو 80 حتى الكيلو 90 ناحية مدينة سفاجا، وسيتم فتح الطريق فور التأكد من استقرار الأوضاع .





وقال "الفقي" أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية منها التأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف باستمرار، وانعقاد غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة؛ لرصد أية أحداث، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة المحافظات المجاورة وكافة الجهات سواء الحكومية أو قطاع خاص للتعاون في حالة حدوث أزمات.







