AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحدثها رولزرويس كولينان 2020.. تعرف على سيارات محمد رمضان

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".

ونشر صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رمضان قائلا "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرا الإخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرا على هذه النمرة المميزة".


يملك الفنان محمد رمضان الكثير من السيارات المميزة الفاخرة التي تتنوع بين السيارات الكوبيه والـSUV والسيدان الفاخرة، ومنها سيارة لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ، والتي يصل سعر موديل 2020 منها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري .


سيارة محمد رمضان لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ يتوافر منها 800 نسخة فقط في العالم، وتعمل بمحرِك V12بقوة 770 حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، وبمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة  خلال 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.


كما يمتلك محمد رمضان سيارة رولز رويس كولينان rolls royce cullinan بمحرك مكون من 12 اسطوانة سعة 75ر6 لتر بقوة 571 حصانا مع نظام الدفع الرباعي و يبلغ وزنها 7ر2 طن و تصل من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثانية و تبلغ سرعتها القصوي 250 كلم/س. أما متوسط الاستهلاك فيبلغ 15 لترا/100 كلم و التي يصل سعرها حتي 5 ملايين جنيه.

واشترى محمد رمضان مؤخرا سيارة مرسيدس mercedes g65 من معرض موسم الرياض للسيارات والتي يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم وتأتي بمحرك V12 سعة 6000 سي سي تيربو مزودوج بقوة 612 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية وسرعتها القصوى 230 كم/س، وتعمل بنظام الدفع الرباعي و محركها متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات طراز gt- tronic .

سيارة محمد رمضان مرسيدس mercedes g65 هي أول سيارة من الفئة G يتم تزويدها بمحرك AMG 6000 سي سي والذي يتميز بشاحن توربيني جديد ووحدة للتحكم في طاقة المحرك ما يمنح تشغيل أكثر سلاسة ويقلل من هدر الوقود و سعرها يقارب 6 ملايين جنيه مصري.
أحدثها رولزرويس كولينان 2020.. تعرف على سيارات محمد رمضان
أحدثها رولزرويس كولينان 2020.. تعرف على سيارات محمد رمضان
أحدثها رولزرويس كولينان 2020.. تعرف على سيارات محمد رمضان
أحدثها رولزرويس كولينان 2020.. تعرف على سيارات محمد رمضان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان

اسعارها بالملايين وقوتها خارقة.. تعرف على سيارات ياسمين صبري ومحمد رمضان وتامر حسنى وحمو بيكا

شاهد أسطول سيارات محمد رمضان.. بعد تصدره تريند مصر والعالم بأغنية حبيبي

محمد رمضان يستفز جمهور.. يقضي ليلة بـ 40 ألف دولار.. ويواجه كورونا بكمامة ذهبية

سياراته وكماماته وعطلاته.. 5 مشاهد تكشف عن بذخ محمد رمضان في حياته

بعد دبابة محمد رمضان.. تعرف على سعر ومواصفات أشهر سياراته.. صور

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا إعصار جوني في الفلبين لـ 16 قتيلا.. فيديو وصور

محمد رمضان يحتفل بوصوله لـ 3.5 مليار مشاهدات على قناته بـ يوتيوب

وزير التعليم يكشف تفاصيل تمويل صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين

خاص| تعرف على موقف لاعبي الرجاء الأساسيين من خوض لقاء الزمالك

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

وزير الرياضة: مبنخافش من حد .. والقرارات الحاسمة فى وقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

ظاهرة بركانية ودخان كثيف يخرج من باطن الأرض بـ الهنداو الجبلية في الوادي الجديد..شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة