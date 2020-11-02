أحدثها رولزرويس كولينان 2020.. تعرف على سيارات محمد رمضان

وعلق رمضان قائلا "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرا الإخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرا على هذه النمرة المميزة".









يملك الفنان محمد رمضان الكثير من السيارات المميزة الفاخرة التي تتنوع بين السيارات الكوبيه والـSUV والسيدان الفاخرة، ومنها سيارة لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ، والتي يصل سعر موديل 2020 منها إلى 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري .











سيارة محمد رمضان لامبورجيني Lamborghini Aventador SVJ يتوافر منها 800 نسخة فقط في العالم، وتعمل بمحرِك V12بقوة 770 حصانًا، وعزم دوران 620 نيوتن. متر، وبمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة خلال 2.9 ثانية، لتصل السرعة القصوى لها إلى 346 كم / ساعة.









كما يمتلك محمد رمضان سيارة رولز رويس كولينان rolls royce cullinan بمحرك مكون من 12 اسطوانة سعة 75ر6 لتر بقوة 571 حصانا مع نظام الدفع الرباعي و يبلغ وزنها 7ر2 طن و تصل من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثانية و تبلغ سرعتها القصوي 250 كلم/س. أما متوسط الاستهلاك فيبلغ 15 لترا/100 كلم و التي يصل سعرها حتي 5 ملايين جنيه.







واشترى محمد رمضان مؤخرا سيارة مرسيدس mercedes g65 من معرض موسم الرياض للسيارات والتي يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم وتأتي بمحرك V12 سعة 6000 سي سي تيربو مزودوج بقوة 612 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية وسرعتها القصوى 230 كم/س، وتعمل بنظام الدفع الرباعي و محركها متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات طراز gt- tronic .



سيارة محمد رمضان مرسيدس mercedes g65 هي أول سيارة من الفئة G يتم تزويدها بمحرك AMG 6000 سي سي والذي يتميز بشاحن توربيني جديد ووحدة للتحكم في طاقة المحرك ما يمنح تشغيل أكثر سلاسة ويقلل من هدر الوقود و سعرها يقارب 6 ملايين جنيه مصري.



تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد اعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".ونشر صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".