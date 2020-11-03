قاض وأب .. تامر أمين يعلق على ازمة والد طفل المرور.. فيديو

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" أن المستشار والد الطفل فى أزمة نفسية كبيرة بسبب ما قام به الطفل.

ولفت إلى أن الجميع لا يختلف على أن تربية الطفل كانت غير صحيحة، والطفل يعاني من انحراف سلوكي.

وقدم المستشار أبو المجد عبد الرحمن، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية، اعتذارا للشعب المصري عن ما بدر من نجله في الواقعة الشهيرة بـ "طفل المرور".





وجاء في الاعتذار: "حضرت لديوان عام وزارة العدل المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية والد الطفل (أحمد) ورغبت ومن قلب جهة عملي التي أتشرف بالانتماء اليها ديوان عام وزارة العدل أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بكل طوائفه عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخیص قيادة أو عن ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما وقد انطوت على عبارات تشي أنه فوق المحاسبة وهو الأمر الذي أرفضه تماما وأؤكد عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية".









وأضاف: " أؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه وأجله وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثون عاما وللتأكيد على خضوع الجميع للقانون فقد تم إلقاء القبض على نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة وأشهد الله تعالي أني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون".





وتابع: "أتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والساهرون على أمننا في أشق الظروف، ويتحملون من أجل شهواتنا الصعاب ... الشعب المصري العظيم واقع الحال أنه ينتابني إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلي الذي أتعهد أمامكم أني سأتولى تقويمه وأعاهدكم أنه لن يصدر عنه ثم تصرف مسيء آخر متمنيا من الجميع قبول اعتذاري وخالص تقديري".