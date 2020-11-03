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مصري بـ نيويورك يكشف الأسباب حال خسارة ترامب.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:45 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى محمد سطوحي، من نيويورك إن الانتخابات الأمريكية لن يتوقعها أحد ولكن الاستطلاعات تشير إلى ترجيح كفة المرشح جو بايدن لكنها ليست دقيقة أو حاسمة، معلقًا " سيفوز بنسبة كبيرة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين أن التصويت فى الانتخابات الأمريكية يجري بالتساوي بين ترامب و بايدن.

وأشار إلى أنه من الممكن تكرار سيناريو الانتخابات الأمريكية الستبقة بفوز ترامب وتابع: " الإجراءات الاقتصادية القاسية المحتملة الفترة المقبلة فى الولايات المتحدة بسبب آثارة وباء فيروس كورونا.

وأوضح أنه من الطبيعي أن يتحدث جميع المرشحين فى الانتخابات بأمريكا عن احتمالية فوزه لتشجيع مؤيديه و اليهود فى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ليبرالية و يؤيدون الحزب الديمقراطي.

وأكد أنه إذا فاز ترامب سيكون بسبب حديثه عن صناعة اقتصاد عظيم، وكشف أن هناك نسبة كبيرة من العمال تؤيد ترامب لتعامله مع الاقتصاد وتوفير فرص عمل، وفوزه سيكون مفاجأة.

ولفت إلى أن ترامب يجيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولديه مصداقية كبيرة من المواطنين وكشف أن ترامب اذا خسر سيخر بسبب تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وأسلوب تعامل الإدارة الأمريكية".

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