لنضارة وحيوية البشرة.. طريقة وضع كريم جونسون قبل المكياج

يجب تحضير البشرة قبل المكياج ويمكن استخدام كريم جونسون قبل المكياج للعناية بالبشرة جيدا، وذلك لتجنب حدوث مشاكل البشرة المختلفة، كـ ظهور حب الشباب، المسام الواسعة، والرؤوس السوداء، لذا يجب كريم جونسون قبل المكياج لكي تظهري بشكل مثالي بعد وضع المكياج.
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بغض النظر عن اهتمامات بشرتك الأساسية، فإن وضع كريم جونسون قبل المكياج يمكن ان يعطي لبشرتك ترطيب ونعومة عند وضع المكياج، وذلك لأن وضع كريم جونسون قبل المكياج يساهم في تنعيم البشرة لما يحتويه من سيليكونات.
ويوفر وضع كريم جونسون قبل المكياج ترطيب للبشرة بشكل يومي، وهو ما يعطي حيوية البشرة ويجعلها صحية،على ان يتم استخدامه بانتظام ويصبح جزءًا من نظام العناية بالبشرة.
ويجب اختيار وضع كريم جونسون قبل المكياج كمستحضر يحتوي على الكثير من الفيتامينات، مع وضع كريم واقي م من الشمس (SPF15) لحماية بشرتك من أشعة الشمس خلال اليوم.
ويعتبر الوقت الأمثل لـ وضع كريم جونسون قبل المكياج الترطيب بعد الاستحمام، وذلك لأن الماء الساخن يزيل الرطوبة والزيوت من جلدك ويتركه جافًا، في حين أن الماء الساخن قد يسبب الشعور بالراحة، إلا أنه يفسد جلدك.