لنضارة وحيوية البشرة.. طريقة وضع كريم جونسون قبل المكياج

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ويعتبر الوقت الأمثل لـ وضع كريم جونسون قبل المكياج الترطيب بعد الاستحمام ، وذلك لأن

الماء الساخن يزيل الرطوبة والزيوت من جلدك ويتركه جافًا، في حين أن الماء الساخن قد يسبب الشعور بالراحة، إلا أنه يفسد جلدك.