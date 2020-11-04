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ثقافة

بإصدارات متنوعة.. هيئة الكتاب تشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:54 م
صدى البلد
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طارق موسى
تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د هيثم الحاج علي، بمعرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته ٣٩ والذى تم افتتاحه صباح اليوم بدون أية مراسم ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، ويستمر حتى ١٤ نوفمبر  الجارى وتأتى هذه الدورة تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة".

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بصالة ٥ جناح رقم k١٣، ٦٠٠ عنوان العناوين التى أصدرتها هيئة الكتاب بمختلف السلاسل والمجالات الفكرية والأدبية والعلمية. 

ومن أبرز العناوين التى يضمها الجناح موسوعة وصف مصر ،حكايات الولاد والأرض ، المهنة جغرافى، رواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاوى، ورواية الفلاح، مسرحيات صلاح عبد الصبور، وكتب علي بدر خان عن فن السينما والصادرة فى ثلاثة أجزاء، وغيرها من العناوين الصادرة حديثا عن الهيئة.

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