بإصدارات متنوعة.. هيئة الكتاب تشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د هيثم الحاج علي، بمعرض الشارقة الدولى للكتاب فى دورته ٣٩ والذى تم افتتاحه صباح اليوم بدون أية مراسم ووسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، ويستمر حتى ١٤ نوفمبر الجارى وتأتى هذه الدورة تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة".





ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بصالة ٥ جناح رقم k١٣، ٦٠٠ عنوان العناوين التى أصدرتها هيئة الكتاب بمختلف السلاسل والمجالات الفكرية والأدبية والعلمية.



