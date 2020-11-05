وصفة لن تكلفك 5 جنيهات تخلصك من التهاب الحلق

إليك أهم أسباب الإصابة بالتهاب الحلق وأعرا ص رئيسية للإصابة به وعلاجات سريعه من منزلك تخلصك منه

يعد التهاب الحلق من الأمراض الشهيرة التى يصاب بها الاطفال من زملائهم في المدرسةوعلاجات سريعه من منزلك تخلصك منه

أسباب التهاب الحلق



يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، حيث ان الامر ان لم يختف من تلقاء نفسه؛ فيجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في مضاعفات

أعراض رئيسية لألتهاب الحلق



التهاب الحلق ووفقا لما ذكره موقع " nhs" فإنمرض غير معدى وهو من الامراض الشائعة في سن الطفولة، ولكن يمكن أن يصاب به بعض المراهقين والبالغين أيضًا، وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام.





وتعد أبرز الأعراض الرئيسية عند الأطفال والبالغين، هي:

- التهاب فى الحلق - صعوبة في البلع - أجش الصوت

- ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى - السعال - المعاناة من الصداع - الشعور بالمرض - ألم الأذن - الشعور بالتعب

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وصفة سريعه لتهدئة على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليكلتهدئة التهاب الحلق





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وصفة خل التفاح والماء





المكونات:

كوب ماء دافىء

ملعقة خل التفاح

ملعقة عسل ابيض



