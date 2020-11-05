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وصفة لن تكلفك 5 جنيهات تخلصك من التهاب الحلق

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعد التهاب الحلق من الأمراض الشهيرة  التى يصاب بها الاطفال من زملائهم في المدرسة إليك أهم أسباب الإصابة بالتهاب الحلق وأعراص رئيسية للإصابة به  وعلاجات سريعه من منزلك تخلصك منه

أسباب التهاب الحلق

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، حيث ان الامر ان لم يختف من تلقاء نفسه؛ فيجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في  مضاعفات

أعراض رئيسية لألتهاب الحلق

ووفقا لما ذكره موقع " nhs"  فإن التهاب الحلق مرض غير معدى وهو من الامراض الشائعة في سن الطفولة، ولكن يمكن أن يصاب به بعض المراهقين والبالغين أيضًا، وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام.

وتعد أبرز الأعراض الرئيسية عند الأطفال والبالغين، هي:

- التهاب فى الحلق
-  صعوبة في البلع
أجش الصوت
- ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أعلى
- السعال
- المعاناة من الصداع
- الشعور بالمرض
- ألم الأذن
- الشعور بالتعب


على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك وصفة سريعه لتهدئة التهاب الحلق 

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وصفة خل التفاح والماء

المكونات:
كوب ماء دافىء 
ملعقة خل التفاح 
ملعقة عسل ابيض 

قومى بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا يساعد خل التفاح على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.



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