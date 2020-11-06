أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: محدش يقدر يتدخل فى شئون مصر.. مستشار حملة ترامب: الرئيس سيلجأ إلى القضاء للحد من التزوير.. وزيرة الهجرة تكشف تعامل الدولة مع العائدين من الخارج بعد كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، ونستعرض أبرزها كالآتي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه لو فاز المرشح جون بايدن سيقترب أكثر من جماعات الإسلام السياسي، مؤكدا أنه سيفتح الباب للمنظمات الممولة والتي قامت بدور تخريبي في عدد من الدول والمقتربة بشكل أكبر من معسكرات قطر وتركيا.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن البعض يؤكد أن بايدن منذ إن كان نائبا للرئيس أوباما منذ أحداث 25 يناير كان هناك تأييد من الإدارة الأمريكية لحدوث تغيير بشكل عام في المنطقة.