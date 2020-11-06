أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: محدش يقدر يتدخل فى شئون مصر.. مستشار حملة ترامب: الرئيس سيلجأ إلى القضاء للحد من التزوير.. وزيرة الهجرة تكشف تعامل الدولة مع العائدين من الخارج بعد كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، والتي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، ونستعرض أبرزها كالآتي:
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه لو فاز المرشح جون بايدن سيقترب أكثر من جماعات الإسلام السياسي، مؤكدا أنه سيفتح الباب للمنظمات الممولة والتي قامت بدور تخريبي في عدد من الدول والمقتربة بشكل أكبر من معسكرات قطر وتركيا.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن البعض يؤكد أن بايدن منذ إن كان نائبا للرئيس أوباما منذ أحداث 25 يناير كان هناك تأييد من الإدارة الأمريكية لحدوث تغيير بشكل عام في المنطقة.
أكد جبريال صوما مستشار حملة ترامب أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لديه حظوظ في الفوز خلال الانتخابات، مؤكدا أن هناك نوعا من التزوير الذي تم بالحزب الديمقراطي فقد منعوا دخول مراقبين من الحزب الجمهوري في بنسلفانيا وأغلقوا الأبواب والشبابيك وهناك تزوير يحدث فى تلك الولاية.
وأضاف صوما خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن هناك 138 ألف ظرف وافد تم إدخاله إلى اللجان كجزء من العملية الانتخابية في إحدى الولايات وجميعها للمرشح الديمقراطي.
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية عملت على مواجهة أزمة فيروس كورونا
فى الداخل و الخارج، موضحة أن الدولة قامت بإعادة عدد كبير من العالقين فى الخارج.
وأضاف وزيرة الهجرة خلال لقاء لها على قناة أكسترا نيوز ببرنامج الحقيقة، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الجميع شاهد ما قام به المصريون عندما عادوا لأرض الوطن، وقاموا بفرع جوازات السفر ولفتت إلى أن الدولة قامت بشرح أشياء كثيرة للمصريين العائدين من الخارج وذلك حتى يعلم كل مصر كان موجودا فى الخارج كل ما قامت به الدولة المصرية وأن كل شاب يتم تدريبه فى الوزارة التى يكون تخصصه بها.
قالت الدكتورة نهي بكر عضو الهيئة الإستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتهم الديمقراطيين بتزوير الإنتخابات حال خسارته، لافتة إلى أنه سيعرض القضية علي المحكمة الدستورية العليا حتى يتمكن من الفوز.
وتابعت "بكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس غير تقليدي وغير نمطي وأنه يعلم قيمة مصر جيدا".
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أفادت قناة " الحدث العربية" في تقرير لها، أن مغني الراب كاني ويست
يحضر نفسه لخوض السباق الانتخابي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 2024.
وأوضح التقرير أن مغني الراب يبلغ من العمر 43 عاما وأثار السخرية والاستغراب بعدما أعلن خوضه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 .
قال مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي إن هناك 50 ولاية بـ 50 قانونا إنتخابيا مع بعض المتشابهات، موضحا أن حاكم الولاية هو من يقرر إذا حدث تزوير في الانتخابات من عدمه.
وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الشائعات لم يبدها ترامب خلال تلك الفترة فقط ولكن منذ عام 2015 عندما كانت الحملة بينه وبين هيلاري كلينتون، وقال حينها "إذا لم أفز فستكون الإنتخابات مزورة".
كشف ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، أنه تم قبول 40 ألف تظلم خلال عام 2020 لمواطنين حرموا من الإستفادة من البرنامج.
وأضاف عبد السلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم " والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" يمكن للمواطنين تقديم التظلمات عن طريق الإنترنت وتقديم الأوراق التى تم حرمانهم من الإستفادة على أساسها".
قال اللواء " خالد شعيب " محافظ مرسى مطروح ، إن القيادة السياسية ، والرئيس السيسي وجه نحو التخطيط العمراني الشامل لواحة "سيوة".
وأضاف " خالد شعيب " خلال لقائه مع برنامج " صباح الخير يا مصر " المُذاع على قناة " on " ، أن هذه التوجهات دفعت جميع الأجهزة والوزارات بالتوجه لواحة سيوة ، وبالفعل تستعد سيوة للإحتفال بإفتتاح وترميم قلعة " شالي " بواحة سيوة.
قال أنسي أبو سيف مهندس ديكور، إنه يتمنى تصميم فيلم استعراضي فانتازيا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من فيلم إسكندرية كمان وكمان كان فانتازيا.
ودخلت الإعلامية والفنانة سلوى محمد علي
في حالة من البكاء على الهواء أثناء حديث أنسي أبو سيف عن ديكورات بعض أفلام يوسف شاهين، قائلة :" انا عيطت وانت بتتكلم".
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
، إن موضوع تطوير المحميات الطبيعية، جزء مهم فى عمل وزارة البيئة، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم قطاع البيئة.
وأضافت وزيرة البيئة
خلال لقاء على قناة أكسترا نيوز ببرنامج الحقيقة، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة تعمل للحفاظ على الموارد الطبيعية.