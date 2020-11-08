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سيارات

بنتلي تتحول إلى سيارة كهربائية قبل 2030

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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اماني نوار
كشفت علامة بنتلي عن خطتها لتحول علامتها إلي علامة كهربائية بحلول 2030، ولكن بشكل تدريجي .

وفي 2026 ستركز بنتلي حصريا على السيارات الهجينة بالقابس والكهربائية ، مع وقف المحركات الهجينة بالتدريج قبل 2030 .

ومن المفترض أن تطرح بنتلي اول سيارة كهربائية لها في 2025 ، وستتبعها بسيارتين هجينيتن في 2026 ، غالبا نسخة ستكون محدثة لبنتايجا هيبرد وفلاينج سير هجينة .

وأعلنت شركة بنتلي bentley عملاق صناعة السيارات البريطانية أنها لن تبيع سوى طرازات هجينة وكهربائية بالكامل بحلول عام 2026 مما يعني أن محرك W12 الشهير من الصانع البريطاني سيتم وقف انتاجه بعد ذلك الوقت .

وصرح المتحدث الرسمي لشركة بنتلي bentley بأن مستقبل شركته لن يحتوي على محركات W12، وهو تغير كبير بالطبع بالنسبة لواحدة من أكبر مصنعي المحركات ذات الـ 12 أسطوانة .

واعلن ايضا جان هينريك عضو بمجلس إدارة بنتلي bentley أنها لن تختفي في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر المقبلة و بالرغم من ذلك فإن أيام المحرك معدودة بلا شك .

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