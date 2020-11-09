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رياضة

إصابة إسلام حسن لاعب يد الأهلي بـ كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:05 م
إسلام حسن
إسلام حسن
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عمرو الحلواني
تأكد إصابة إسلام حسن صانع ألعاب الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الأهلى بفيروس كورونا بعد خضوعه لتحاليل طبية عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية .

وهو الأمر الذى يشير إلى أن إسلام حسن أحد أهم نجوم الأهلى فى كرة اليد وقائد الفريق سيغيب عن الفريق الأحمر خلال مباريات نهائيات دوري المحترفين والمقرر خوضها خلال الأيام القليلة المقبلة .

ولم يسفر اجتماع مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر  الذي عقد بعد إنتهاء الجمعية العمومية للإتحاد عن أية تعديلات في المباريات المتبقية في الموسم الماضي والذي سيسدل الستار عنه يومي الخميس والجمعة حيث يلعب الزمالك المتصدر برصيد ٣٤ نقطة مع سبورتنج والأهلي الوصيف برصيد ٣٢ نقطة أمام طلائع الجيش يوم الخميس المقبل فيما تختتم منافسات الموسم الفائت بمباراة القمة يوم الجمعة بين الأهلي والزمالك علي صالة وزارة الشباب والرياضة بضاحية ٦ أكتوبر  .

وتختتم منافسات الموسم بمباريات هيليوبوليس والبنك الأهلي وطلائع الجيش والأوليمبي وسبورتنج أمام سموحة .

كان الأهلي تقدم بطلب لإتحاد اليد بتأجيل مباراتي ختام الموسم الماضي إليّ نهاية الدور الأول لدوري المرتبط لتجهيز عدد من لاعبي الناشئين نظرا للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد تعاقدهم مع أندية أخرى .

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