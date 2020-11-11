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تعليم

القومي للبحوث يستعرض آخر نتائج لقاح كورونا أمام التعليم العالي

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث، اجتماعا صباح أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمى، و د.محمد هاشم رئيس المركز، و أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث ناقش الاجتماع متابعة الجهود البحثية فى مجال مواجهة جائحة كورونا، واستعراض آخر النتائج التى توصل إليها الفريق البحثى الخاص بالمركز، ومدى استعدادها للانتقال لمرحلة التجارب الإكلينيكة الخاصة باللقاح.

وأكد د. عبد الغفار ، على تحقيق التعاون والتكامل بين جهود الباحثين بالمركز والجهات العلمية المختصة للوصول لنتائج علمية دقيقة، وتحقيق واجتياز الاشتراطات العلمية اللازمة طبقا للمواصفات العالمية مع مراعاة عامل الزمن والوصول لمرحلة التجارب الاكلينيكة فى أسرع وقت ممكن. 

وأشاد الوزير، بالدور الذى يقوم به المركز، وما يتميز به من تخصصات علمية ومهارات الباحثين العاملين به.

كما استعرض الاجتماع النتائج الإيجابية التى حققها المركز خلال الفترة الماضية في مجال التميز العلمى، حيث تم تجديد الآيزو 9001 للمركز وحصول 3 معامل جديدة على شهادة الآيزو ليصل عدد المراكز المعتمدة بالمركز إلى 19 معمل.

كما قدم الوزير، التهنئة للمركز لحصوله على 8 جوائز من بين جوائز الدولة، وحصول باحثيه على المركز الأول بجوائز الأفراد بأكاديمية البحث العلمى برصيد 16 جائزة، كذلك مشاركة المركز فى مشروع الجينوم المصرى.

وناقش المجلس عددا من موضوعات الترقيات والتعيينات الخاصة بشئون الباحثين في المركز، وقرر الاجتماع تنظيم دورات تدريبية للباحثين لرفع مهاراتهم البحثية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، واشتراط الحصول عليها للترقية.

حضر الاجتماع د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، ود. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية.
القومي للبحوث يستعرض آخر نتائج لقاح كورونا أمام التعليم العالي
القومي للبحوث يستعرض آخر نتائج لقاح كورونا أمام التعليم العالي

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