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مرأة

أبيض x أبيض.. ريهام سعيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:57 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة ريهام سعيد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تألقت ريهام سعيد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم الجمبسوت بتصميمه الغير تقليدي.

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وانتعلت ريهام سعيد حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون البيج، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة أنيقة وجذابة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ريهام سعيد على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، واختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

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Whatever happened . Be strong .

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

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