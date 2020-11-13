فيسبوك تسهل استخدام ميزتي Reels وShop على إنستجرام.. تفاصيل

أعلنت شركة فيسبوك Facebook ، عن تغييرات عديدة في تطبيق مشاركة الصور والفيديو التابع لها انستجرام Instagram، حيث وضعت عملاق التواصل الاجتماعي علامتي التبويب Reels و Shop مباشرة في مقدمة ووسط الصفحة الرئيسية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، أضافت فيسبوك بتطبيق إنستجرام تبويبا جديدا لميزة مقاطع الفيديو القصيرة ريلز Reels المنافسة لخدمة تيك توك، إلى جانب تبويبا آخر لخدمة التسوق Shop، في مقدمة ووسط الصفحة الرئيسية على شريط التنقل، وقد تم نقل زري النشر والإعجابات إلى الزاوية اليمنى العليا بجوار زر الرسائل DMs.









وتعد خدمة ريلز منصفة فرعية داخلية تطبيق إنستجرام تنافس خدمة تيك توك TikTok الصينية، حيث تتيح للأشخاص إنشاء مقاطع فيديو قصيرة يتراوح مدتها بين 3 و 15 ثانية، عبر كاميرا الفيديو بإنستجرام.





وتهدف فيسبوك بوضع تبويب ريلز ضمن اختصارات الصفحة الرئيسية بتطبيق إنستجرام، للتسهيل على المستخدمين اكتشاف مقاطع الفيديو القصيرة من منشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم.





وبالنسبة لتبويب التسوق Shop فهو يتيح للمستخدمين طريقة أفضل للتواصل مع العلامات التجارية، ومنشئي المحتوى، واكتشاف المنتجات التي يفضلونها، كما يمكنهم العثور على توصيات مخصصة، ومشاهدة مقاطع فيديو قابلة للتسوق، ومجموعات المنتجات الجديدة.



