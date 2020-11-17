بعد 47 سنة.. سيارة مرسيدس نادرة تظهر من جديد.. فيديو

"صنعت لأحفادك".. بالطبع مرت عليك هذه العبارة من قبل وبمجرد سماعها ستأتى علامة مرسيدس الألمانية العريقة فى ذهنك مباشرةً، وهو الأمر الذى أكده هذه الفيديو باستعراض سيارة نادرة وعريقة تحمل النجمة الفاخرة، وهي بنفس حالتها الأصلية بالرغم من مرور أكثر من 47 عامًا على إنتاجها لأول مرة.



كشف فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عن استعراض سيارة مرسيدس نادرة كان قد تم إنتاجها فى عام 1973، وهى طراز Sel 280 التى تم تصنيع 383,361 نسخة منها.





ظهرت مرسيدس Sel 280 لأول مرة بأوروبا فى سبتمبر 1972، والتى جاءت بمحرك جبار سعة 6.3 لتر ثماني الأسطوانات، مع ناقل حركة من 4 سرعات، وتستطيع بلوغ سرعة 100 كيلومتر فى 7 ثوان، بينما تصل لسرعة 200 كيلومتر فى 46.8 ثانية.









والغريب أنه بالرغم من مرور قرابة النصف قرن على إصدار هذا الوحش الكلاسيكي، استطاع قائد السيارة فى الفيديو تخطي سرعة 200 كيلومتر فى الساعة باقتدار ، مما يؤكد عراقة الصانع الألمانى.









وكشف الفيديو عن حالة المقصورة الداخلية الممتازة، وهو التأكيد على استخدام مرسيدس دومًا بأفضل الخامات وتقديم أعلى جودة ممكنة لمستخدميها حول العالم، كما حصد الفيديو مشاهدات جبارة بالملايين، وكذلك المشاركات فى وقت قصير للغاية.