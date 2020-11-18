مرضى الفشل الكلوي يشكون معاناتهم بعد إخلاء مستشفي طور سيناء العام

شكا مرضي الفشل الكلوي بطور سيناء من معاناتهم وصعوبة الانتقال لمسافات طويلة تزيد على 200 الي 400 كيلو متر لمستشفي شرم الشيخ الدولي وراس سدرالعام الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي 3 مرات اسبوعيا، وذلك بعد إخلاء مستشفي طور سيناء للصيانة والترميم.





وطالب مرضي الفشل الكلوي بتوفير مكان بديل في طور سيناء لحين الانتهاء من صيانة وترميم مستشفي الطور العام.





وتقدم مرضي الغسيل الكلوي بشكوي للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وشكوا من خلالها من أنهم جميعا من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ولا يستطيعون الانتقال لمستشفي شرم الشيخ الدولي أو راس سدر العام 3 أيام أسبوعيا.





وقال خالد سليمان أحد مرضي الغسيل الكلوي إنه من الصعب الانتقال لمسافات طويلة تتجاوز ال200 كيلو متر علاوة علي ان عدم الغسيل يعرض حياتهم للخطر .





وطالب صباح علي احد مرضي الفشل الكلوي بتوفير مكان في طور سيناء لتخفيف المعاناة عن المرضي مشيرا إلي إنه يمكن لمرضي احتمال الانتقال لمستشفي شرم الشيخ وراس سدر وخاصة في فصل الشتاء.





ومن جانبه أكد النائب سيد عوض عضو مجلس الشعب إنه ناقش تلك الشكاوي مع وزيرة الصحة أثناء زيارتها الأخيرة لجنوب سيناء مشيرا الي إنه سوف يلتقي المحافظ لسرعة حل المشكلة وتوفير مكان مناسب لمرضي الفشل الكلوي .





وكانت اعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن الإخلاء الجبري لمستشفي طور سيناء بسبب عيوب فنية وإخضاعها للصيانة والترميم بعد تقرير من وزارة الصحة وحتي لا تشكل خطرًا علي المرضي.





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