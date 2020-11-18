الموسوي: أهون العقوبات ضد إيران في عهد ترامب

قال الدكتور أمير الموسوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران، إن دونالد ترامب منذ أن أتى إلي البيت الأبيض وهو يهدد إيران بالعقوبات المتصاعدة والشاملة أو بالتهديد العسكري.





وأضاف، خلال لقائه قناة الغد، "جربنا الإدارة الحالية والإدارات السابقة، وأمريكا لا تقوى على القيام بعمل جاد؛ فهي تعلم حجم الفاتورة التي تدفعها، فالشعب الإيراني شعب مقاوم ، ولديه الكثير من الردود حال التصعيد الأمريكي".





وأوضح أن الرئيس الٍأسبق "بوش" هو أكثر من هدد إيران وقبله كارتر وريجان، ولم يستطيعوا فعل شيء، وإذا كان يتردد في وسائل الإعلام عن وجود أزمة اقتصادية في طهران؛ فهذا محله في الإعلام فقط، فالأزمة الاقتصادية في أمريكا أكبر منها في إيران، على حد قوله.



