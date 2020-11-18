بإطلالة كاجول... ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر انستجرام

وتركت ريهام أيمن خلال إطلالتها شعرها البنى القصير بطريقة جذابة لتبرز ملامح وجهها.





كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.



