Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:23 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
عقد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري بالعاملين، وذلك بعد أن اتخذت الإدارات المختصة كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد المكاني.

حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس الإدارة و قيادات الهيئة و عدد من العاملين يمثلون الإدارات المختلفة، حيث بدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي من إعداد المركز الإعلامي للهيئة تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الأخيرة . ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة آخر المستجدات بالميناء وأهمها حصول الميناء علي جائزة أفضل ميناء مصري في مجال التحول الرقمي ضمن الاحتفال باليوم البحري العالمي لهذا العام ، كما تطرق إلي عدد من المشروعات الجارية و المستقبلية بالميناء.

كما تناول جهود هيئة الميناء للحفاظ علي أعماق الممر الملاحي و حوض الدوران 16 متر رغم الإطماء الناتج عن النوات البحرية التي يتعرض لها الميناء للحفاظ علي صلاحيته لاستقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع .

و أشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهد المبذول في صيانة المعدات بالجهود الذاتية و الصيانات المستمرة لهامات أرصفة الميناء و تطوير برج الإرشاد و تزويده بأجهزة الملاحة و الرصد ، و التوسع في إقامة محطات الخلايا الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية الميناء للتحول إلي الميناء الأخضر و التطبيق الصارم للضوابط و الإجراءات الاحترازية أثناء تأمين شحن و تفريغ سفن نترات الأمونيوم بالميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، و أيضا نجاح الهيئة في نقل القمح عبر المحطة النهرية بالميناء، و ما له من مزايا للحفاظ علي الطرق البرية.

و أضاف أن الفترة القادمة ستشهد التنسيق مع عدد من الخطوط الملاحية الكبرى لزيادة أعمالها عبر الميناء.

كما تناول جهود هيئة الميناء في مجال الرعاية الاجتماعية للعاملين ، و شدد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا مع توفير كافة الاحتياجات من مهمات الوقاية و أدوات التعقيم لجميع العاملين بالهيئة .

وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الهيئة الشكر لنواب رئيس مجلس الإدارة و جميع العاملين و طالبهم ببذل المزيد من الجهد و العمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم للميناء.

أقرأ أيضا:


بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين
بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين
بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لانتهاء فترة خدمته.. ميناء دمياط يكرم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

الخط الملاحى الكورى HMM يختار ميناء دمياط وجهة لأولى رحلاته للموانئ المصرية

بالبث المباشر.. ميناء دمياط يعقد ثاني برنامج تدريبي لطلاب أكاديمية التكنولوجيا

لخفض نسب الحوادث.. ميناء دمياط يناقش منظومة النقل النهرى

وليد عوض: ميناء دمياط قادرة على استقبال كافة الحاويات العملاقة

نشاط في حركة السفن والشاحنات والبضائع في ميناء الإسكندرية

ترشيحاتنا

عمليات التعليم: نتابع حادث أتوبيس مدرسة الهرم ونرصد تطورات حالة الطلاب المصابين

عمارة 6 بمساكن مبارك غرب إيتاي البارود تغرق في مياه المجاري.. صور

إصابات في انقلاب أتوبيس مدارس بالهرم.. صور

آمنة نصير ترد على جدل زواج المسلمة من غير المسلم: يجوز لحماية الفتاة من الانحراف

محمود حميدة يحيى ذكرى ميلاد أحمد زكى على طريقته الخاصة

فيديو يرصد واقعة اعتداء 4 نساء على راكبة دراجة وسحلها في بريطانيا

Advertisements

قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

حازم إمام: موسيماني سيندم على قراره بعدم عودة هذا اللاعب

6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

أوباما يكشف في مذكراته عن أذكى زعيم بمنطقة الخليج العربي

أخبار الرياضة.. غضب وثورة في الأهلي ضد حسام البدري.. حقيقة إصابة محمد الشناوي بـ كورونا

آمنة نصير ترد على جدل زواج المسلمة من غير المسلم: يجوز لحماية الفتاة من الانحراف

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

رئيس الوزراء: الإعلان عن صرف منحة العمالة غير منتظمة الأسبوع المقبل

عمارة 6 بمساكن مبارك غرب إيتاي البارود تغرق في مياه المجاري.. صور

إصابة مدحت عبد الهادي وحارس الزمالك بفيروس كورونا

المالية تحيل 5 محاسبين ومراجعين للنيابة.. ساعدوا ممولين على التهرب من الضرائب

نجم الوداد قد يلحق بـ بنشرقي وأوناجم في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد النمر الأسود.. لغز اختفاء سيارته

بسبب المبيعات.. تويوتا تستبدل كراون 2021 بطراز SUV جديد

توم كروز يظهر بالكمامة أثناء تصوير Mission Impossible 7.. صور