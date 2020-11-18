بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين

عقد اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري بالعاملين، وذلك بعد أن اتخذت الإدارات المختصة كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد المكاني.





حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس الإدارة و قيادات الهيئة و عدد من العاملين يمثلون الإدارات المختلفة، حيث بدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي من إعداد المركز الإعلامي للهيئة تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الأخيرة . ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة آخر المستجدات بالميناء وأهمها حصول الميناء علي جائزة أفضل ميناء مصري في مجال التحول الرقمي ضمن الاحتفال باليوم البحري العالمي لهذا العام ، كما تطرق إلي عدد من المشروعات الجارية و المستقبلية بالميناء.





كما تناول جهود هيئة الميناء للحفاظ علي أعماق الممر الملاحي و حوض الدوران 16 متر رغم الإطماء الناتج عن النوات البحرية التي يتعرض لها الميناء للحفاظ علي صلاحيته لاستقبال السفن العملاقة من الجيل الرابع .





و أشاد رئيس مجلس الإدارة بالجهد المبذول في صيانة المعدات بالجهود الذاتية و الصيانات المستمرة لهامات أرصفة الميناء و تطوير برج الإرشاد و تزويده بأجهزة الملاحة و الرصد ، و التوسع في إقامة محطات الخلايا الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية الميناء للتحول إلي الميناء الأخضر و التطبيق الصارم للضوابط و الإجراءات الاحترازية أثناء تأمين شحن و تفريغ سفن نترات الأمونيوم بالميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، و أيضا نجاح الهيئة في نقل القمح عبر المحطة النهرية بالميناء، و ما له من مزايا للحفاظ علي الطرق البرية.





و أضاف أن الفترة القادمة ستشهد التنسيق مع عدد من الخطوط الملاحية الكبرى لزيادة أعمالها عبر الميناء.





كما تناول جهود هيئة الميناء في مجال الرعاية الاجتماعية للعاملين ، و شدد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا مع توفير كافة الاحتياجات من مهمات الوقاية و أدوات التعقيم لجميع العاملين بالهيئة .





وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الهيئة الشكر لنواب رئيس مجلس الإدارة و جميع العاملين و طالبهم ببذل المزيد من الجهد و العمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم للميناء.





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