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تكنولوجيا

طريقة تحميل فيديو من انستجرام للآيفون واندرويد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:00 م
انستجرام
انستجرام
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شيماء عبد المنعم
تعرف على طريقة تحميل فيديو من انستجرام، والتي يواجه معظم مستخدمي منصة مشاركة الصور والفيديوهات مشكلة كبيرة بسببها، ولا توفر المنصة المملوكة لشركة فيسبوك طريقة تحميل الفيديو من انستجرام، لذا يتسأل جميع رواد المنصة كيف أحفظ فيديو من الانستجرام؟.

طريقة تحميل الصور ومقاطع الفيديو من انستجرام للكمبيوتر

يتصفح بعض الأشخاص موقع انستجرام من خلال جهاز الكمبيوتر، فإذا كنت منهم إليك  طريقة حفظ مقاطع الفيديو بكل سهولة من جهاز الكمبيوتر:


1. افتح حسابك على موقع انستجرام عبر متصفح الويب.

2. بمجرد تسجيل الدخول قم بالبحث عن مقطع الفيديو الذي ترغب بتنزيله على جهاز الكمبيوتر.

3. انقر على الثلاث نقاط الرأسية ثم اضغط على خيار "نسخ الرابط".

4. بعد الحصول على الرابط اذهب إلى موقع DownloadGram.

5. قم بلصق الرابط المنسوخ بالموقع ثم إضغط على زر تنزيل Downloadبالأسفل و انتظر بضع ثوانٍ.

6. اختر الملف الذي تريد حفظ مقعطع الفيديو به على جهاز الكمبيوتر ثم اضغط موافق، وسيتم تحميل الفيديو من إنستجرام على الكمبيوتر.

طريقة حفظ الفيديو من الانستجرام للايفون

1. قم بتثبيت تطبيق Fastsave – Repost photo videos، من متجر آب ستور.

2. بمجرد الانتهاء من التثبيت وتشغيل التطبيق ستجد زر متحرك أمامك على شكل سهم لأسفل انقر عليه لتفعيل التحميل.

3. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الآيفون و قم باختيار مقطع الفيديو المراد حفظه.

4. انقر على الثلاث نقاط الرأسية ثم اضغط على خيار نسخ الرابط للمشاركة Copy Share URL، وسيتم حفظه مباشرة معرض هاتفك.

برنامج حفظ مقاطع الفيديو من الانستجرام لـ الأندرويد

1. قم بتثبيت تطبيق FastSave for Instagram، من متجر جوجل بلاي.

2. قم بتشغيل تطبيق انستجرام على هاتفك الأندرويد و قم باختيار مقطع الفيديو المراد حفظه.

3. انقر على الثلاث نقاط الرأسية ثم اضغط على خيار نسخ الرابط للمشاركة Copy Share URL، سيظهر أسفل الشاشة زر متحرك على شكل سهم لأسفل انقر عليه لبدء التحميل، وسيتم حفظ المقع مباشرة إلى هاتفك.
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