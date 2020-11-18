احذر.. ٣٥٪ من المصابين بكورونا معرضون لمخاطر نفسية بعد التعافي

قال الدكتور اشرف عقبة ، رئيس قسم الباطنة والمناعة ب كلية طب جامعة عين شمس ، إ ن متابعة الحالات ما بعد كورونا أثبتت ان بعض الاشخاص الذين اصيبوا بفيروس كورونا قد ظهرت عليهم أمراض تنفسية جراء الاصابة ب الفيروس ..





وكشف " عقبة " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠ دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، ان ٣٥٪ من مصابى فيروس كورونا لا يمارسون حياتهم بشكل طبيعى بعد التعافى من الفيروس حيث يؤثر الفيروس بدوره على بعض المستقبلات التنفسية والرئوية أيضأ..









وأكد أن التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة الطبية عامل هام لمحاربة فيروس كورونا المستجد ..





وطالب " عقبة" بالاستمرار فى كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لتجنب اصابتهم مرة أخرى ...









وأثنى رئيس قسم الباطنة والمناعة ب كلية طب جامعة عين شمس على دور المؤسسات بتقليل كثافة موظفيها للحد من اصابات انتشار فيروس كورونا المستجد ...



