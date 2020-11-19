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سيارات

سوبارو تطلق موديل BRZ 2022 رسميا .. صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
BRZ 2022
BRZ 2022
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أماني نوار

أزاحت سوبارو الستار عن موديل BRZ 2020 الرياضية الجديدة بشاسيه محسّن ، ومحرك جديد ، والمزيد من المزايا والتقنيات .
كما حصل موديل سوبارو  BRZ ، الجيل الثاني على محرك 2.4 لتر ، 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 228 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن متر ، وهذا بـ15 % عن عزم دوران الموديل السابق .



وتحتوي السيارة على محرك ناقل يدوي قياسي 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ، كما تزن السيارة 1.315 كيلو جراما فقط بفضل استخدام الألومنيوم في السقف والرفارف الامامية وغطاء المحرك ، مع دعم الشاسيه لزيادة الثبات 50%.



وحصلت السيارة على لوحة قيادة جديدة كليا مركزة على السائق بلوحة عدادات رقمية 7 إنش وشاشة لمسية 8 إنش بنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات  أندرويد اوتو وأبل كاربلاي .



ومن المفترض أن يتم إنتاج سوبارو BRZ موديل 2022 في مصنع GUMMA الياباني مع انطلاقها في الأسواق خريف 2021 .


يذكر أن سوبارو أطلقت  سيارتها الجديدة إمبريزا موديل 2021 بنظام Eyesight Touring Assist، والذي يساعد في عمليات التسارع والفرامل والتوجيه والفرامل التلقائية قبل الاصطدام، والتحذير من مغادرة المسار ورصد النقطة العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.



كما زودت السيارة أيضا بنظام si drive، الذي يسمح للسائق بتخصيص دواسة الوقود بالاختيار بين وضعين  ذكي أو رياضي. الوضع الذكي يحسن كفاءة استهلاك الوقود والوضع الرياضي يركز على الأداء



المربع نت - سوبارو BRZ 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً - Aajill.com | aajill.com


سوبارو BRZ 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً – طرق الرياض



المربع نت | سوبارو BRZ 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً. للتفاصيل



المربع نت - سوبارو BRZ 2022 الجيل الجديد ينطلق رسمياً - Aajill.com | aajill.com


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