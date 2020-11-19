محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا أعمال تطوير شارع المحولات

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات بنطاق حي الطالبية والذى يعد احد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعي الاهرام ومحمد أنور السادات ( ترسا ) وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الاعمال وإزالة أى معوقات.





وأشار المحافظ أنه جار توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول ٥٠٠ م ليصل عرض الشارع إلي ٤٠م بدلا من وضعه السابق بعرض 13م حيث كان يستخدم في الاتجاهين مما كان يشكل تكدسًا مروريًا بالمنطقة لافتا أن أعمال التوسعة ستساهم في أحداث طفرة مرورية وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.





وأشار أنه جار حاليا تمهيد الطريق بعد الانتهاء من فرد طبقة السن الى جانب تجهيز الشارع للرصف وتركيب البلدورات وتحديد المسافات اللازمة لرصيف المشاة والجزيرة الوسطى حيث سيشهد الطريق تغير حضاري يلمسه المواطنون.





شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها لما للطريق من أهمية مرورية ومطلبًا للمواطنين المترددين علية موجها رئيس حي الطالبية بالالتزام بخطوط التنظيم أثناء التنفيذ وإزاله أي تعديات وكافة أوجه الإشغال للطريق.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع الى اراء المواطنين من قاطني شارع المحولات فى اعمال التطوير الجارية وأي مقترحات بشأنها او معوقات تواجههم مؤكدا ان المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على قدم وساق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .





رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع واشرف تامر رئيس حى الطالبية.



